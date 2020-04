Albon vergat DRS te gebruiken in kwalificatie Virtual Grand Prix

Het was zondag voor de tweede keer dat er een Virtual Grand Prix werd gehouden in plaats van een echte Formule 1-race. Het idee is eigenlijk dat er gereden wordt op het circuit waar dat weekend in het echt geracet zou worden, maar omdat het Hanoi Street Circuit, waarop de eerste Grand Prix van Vietnam zou worden gehouden, geen deel uitmaakt van de game F1 2019, werd gekozen voor Albert Park, dat eerder dit jaar het strijdtoneel had moeten zijn van de Australische Grand Prix.

Alexander Albon was dit keer ook van de partij, waarmee er in totaal zes coureurs uit het huidige Formule 1-veld op de grid stonden. Charles Leclerc, Lando Norris, Nicholas Latifi, George Russell en Antonio Giovinazzi deden namelijk eveneens mee. Daarnaast gaven met Jenson Button, Johnny Herbert, Anthony Davidson, Stoffel Vandoorne en Esteban Gutierrez ook behoorlijk wat oud-Grand Prix-coureurs acte de présence.

Albon was zesde in de kwalificatie, op vier tienden van snelste man Christian Lundgaard. Maar doordat de 18-jarige Deen, die deel uitmaakt van het talentenprogramma van Renault, een gridstraf van vijf plekken moest incasseren, ging de teamgenoot van Max Verstappen als vijfde van start in zijn eerste virtuele Formule 1-race. Albon begon goed aan de wedstrijd en werkte zich op naar de derde plek, maar belandde halverwege de openingsronde in een spin, waardoor hij terugviel naar de vijftiende plaats. In het restant van de 29 ronden tellende race knokte hij zich terug naar de achtste positie. De eveneens debuterende Charles Leclerc ging er met de overwinning vandoor.

Albon had er meer van verwacht. “Ik weet niet zo goed wat er gebeurde”, zei hij nadien. “Ik was redelijk snel in de training, maar in de race zag je daar weinig van terug. En in de kwalificatie vergat ik mijn DRS te openen, wat een beetje dom was.” Terugkijkend op de race: “Ik had een goede start, maar maakte later in de eerste ronde een fout waardoor ik een groot deel van de race bezig was om weer terug te komen. Ik had een goed gevecht met Jenson Button, waar ik erg van genoten heb." Albon wil wel vaker deelnemen. "Ondanks het resultaat heb ik het erg leuk gehad. Ik heb me uitstekend vermaakt en hoop dat ik aan nog een paar virtuele races mee kan doen.”

Met medewerking van Josh Suttill