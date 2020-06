24 uur van Le Mans Virtual bereikt miljoenenpubliek op tv en online

Tijdens het evenement, een samenwerking tussen ACO, FIA WEC en Motorsport Games, deden 200 coureurs uit 37 verschillende landen mee op 170 verschillende simulatoren in vijftig teams (30 LMP en 20 GTE) op het iconische Circuit des 24 Heures in Le Mans.

De 88ste editie van de 24 uur van Le Mans is door het coronavirus uitgesteld tot 19-20 september. Door een gebrek aan actie in de echte wereld werd een uiterste inspanning gedaan om de beste professionele coureurs aan de start te krijgen met de beste simracers het wereld. De race werd gewonnen door Rebellion Williams Esports, het Porsche Esports Team pakte de overwinning in de GTE-categorie.

De virtuele 24 uur van Le Mans gaat de geschiedenisboeken in als een doorslaand succes met een groot aantal sterren op de grid, een gigantische en zeer betrokken publiek over de hele wereld en de zeer professionele tv-registratie die rond de race geproduceerd was.

Cumulatief werd tijdens de 25 uur durende registratie een publiek van meer dan 14,2 miljoen bereikt. Dit was te danken aan het bereik op mainstream kanalen als Eurosport, ESPN, Sky Sports en J-Sports. Online verzamelde de virtuele 24 uur van Le Mans meer dan 8,6 miljoen views op Facebook, YouTube en Twitch. Op social media verzamelde het evenement bijna 49 miljoen impressies, waardoor eerdere records van het kampioenschap verbroken werden.

De belangrijkste feiten en cijfers op een rij:

Een publiek van 14,2 miljoen op TV en OTT-platformen (bron: YouGov Sport)

op TV en OTT-platformen (bron: YouGov Sport) 669.683 views van van de video’s op FIA WEC, ACO en MSG Twitch, YouTube en Facebook-kanalen (Bron: Hookit)

van van de video’s op FIA WEC, ACO en MSG Twitch, YouTube en Facebook-kanalen (Bron: Hookit) 418.235 uren live gekeken op Twitch, YouTube en Facebook (Bron: EsportsCharts)

live gekeken op Twitch, YouTube en Facebook (Bron: EsportsCharts) Een piek van 303 kijkers op Twitch, YouTube en Facebook (Bron: EsportsCharts)

op Twitch, YouTube en Facebook (Bron: EsportsCharts) 131,5 miljoen impressies voor #LeMans24Virtual op social media

impressies voor #LeMans24Virtual op social media 919.403 impressies op social media (FIA WEC, ACO, MSG) tijdens de raceweek

impressies op social media (FIA WEC, ACO, MSG) tijdens de raceweek 451 miljoen mentions tussen 9 en 6 juni 2020 met een potentieel bereik van 3.37 miljard over de hele wereld (bron: Meltwater)

mentions tussen 9 en 6 juni 2020 met een potentieel bereik van 3.37 miljard over de hele wereld (bron: Meltwater) 200 coureurs uit 37 verschillende landen

coureurs uit verschillende landen 170 simulators in 30 verschillende landen

simulators in 30 verschillende landen 2 servers (1 hoofd, 1 backup) die onderhouden worden door rFactor 2

servers (1 hoofd, 1 backup) die onderhouden worden door rFactor 2 13 miljoen connecties met de officiële livetiming van Alkamel

connecties met de officiële livetiming van Alkamel 371 voltooide rondes door de Winnaar

voltooide rondes door de Winnaar 25 uur aan commentaar, de show is uitgezonden in 57 landen

uur aan commentaar, de show is uitgezonden in landen 34 VIP-interviews gedurende de show waaronder 3 F1-wereldkampioenen, 3 IndyCar-kampioenen, 10 WEC en Le Mans-kampioenen, 3 prinsen en 1 prinses

VIP-interviews gedurende de show waaronder F1-wereldkampioenen, IndyCar-kampioenen, WEC en Le Mans-kampioenen, prinsen en prinses Een organisatie van 130 mensen waaronder productie, sportief, marketing, media en digital, TV en logistiek

De virtuele 24 uur van Le Mans heeft laten zien hoe de grootste klassieker van de autosportkalender voort kan leven in het digitale tijdperk. Ook werd de potentie en de groei van esports aangetoond, zoals eerder ook al te zien was in de Le Mans Esports Series.

Pierre Fillon, President van de Automobile Club de l’Ouest (ACO): “De eerste editie van de virtuele 24 uur van Le Mans was Le Mans-waardig. De strijd, spanning en magie was hetzelfde als in juni op het Circuit de la Sarthe. We feliciteren de deelnemers en alle teams die aan dit geweldige evenement meegewerkt hebben.”

Gérard Neveu, CEO van het FIA World Endurance Championship en Le Mans Esports Series: “Dit evenement had niet plaats kunnen vinden zonder het enthousiasme en het geloof van onze partners, te beginnen met ACO en Motorsport Games, maar ook onze deelnemers en commerciële partners. Zij hebben dit evenement tot een success gemaakt. Mijn dank aan iedereen die betrokken was, zeker de fans en de organisatie.”

Dmitry Kozko, CEO van Motorsport Games: “De virtuele 24 uur van Le Mans heeft laten zien wat er mogelijk is wanneer autosport en esports op een goede manier samenwerken. Dankzij de samenwerking, de toewijding en het kameraadschap van iedereen die meegewerkt heeft, hebben we dit evenement tot een hoog niveau kunnen tillen. De grootste teams en coureurs zagen de potentie van het evenement en dat zien we terug in deze geweldige resultaten.”