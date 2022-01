24 uur Le Mans Virtual onderweg, Verstappen als tweede gestart

Vorig jaar werd de eerste editie van de 24 uur Le Mans Virtual georganiseerd, maar dit werd geen groot succes voor regerend Formule 1-kampioen Max Verstappen. De Nederlander deelde een auto met McLaren-coureur Lando Norris, Greger Huttu en Atze Kerkhof voor Team RedLine. Halverwege de wedstrijd kampte de Red Bull-coureur met internetproblemen, waardoor hij crashte met de auto. Teamgenoot Kerkhof werd later ook geteisterd door technisch malheur. Uiteindelijk finishte het team als vijfentwintigste in het algemeen klassement.

De organisatie hoopt uiteraard dat de tweede editie van de online wedstrijd een stuk soepeler verloopt. Aan de start staan 50 teams met in totaal 200 coureurs. Vrijdagavond werd er al gekwalificeerd, waarbij Jeffrey Rietveld in de Realtime Hydrogen Redline Oreca de snelste tijd noteerde. Verstappen moest met een nipt verschil zijn meerdere erkennen in Rietveld en start de virtuele 24 uur van Le Mans als tweede. Bono Huis zorgde voor een compleet Nederlandse top-drie in de kwalificatie.

