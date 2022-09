MIAMI, FL - 29 september 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), de toonaangevende ontwikkelaar van games en esports-competities voor officiële raceklassen over de gehele wereld, kondigt vandaag de samenwerking aan met de hedendaagse kunstenaar Frankie Zombie. De samenwerking, die tot stand komt in samenwerking met Live Fast Motorsports, omvat een reeks liefdadigheidsacties en een op maat gemaakte livery voor de nr. 78 Ford Mustang.

De door Frankie Zombie ontworpen livery zal worden gebruikt door BJ McLeod tijdens de NASCAR Cup Series Dixie Vodka 400 op 23 oktober op Homestead-Miami Speedway. Voordat de fans McLeod zien racen in de custom wrapping, kunnen ze de kleurstelling al downloaden als onderdeel van de NASCAR 21: Ignition Victory Edition, 2022 Throwback Pack DLC, Season Pass 2 en Season Pass Complete voor Xbox, PlayStation en PC via de Steam Store. Spelers die NASCAR 21: Ignition Victory Edition, Season Pass 2 of Season Pass Complete kopen, krijgen op 6 oktober toegang tot de speciaal ontworpen livery, al weken voordat de auto in het echt de baan op gaat.

Motorsport Games en Frankie Zombie slaan handen ineen met artistieke en filantropische activiteiten

Naast het ontwerp van de custom wrap voor de NASCAR Cup Series-race, zal Zombie verschijnen op een reeks in-person, live painting evenementen tijdens de weekenden van de Bank of America ROVAL 400 op Charlotte Motor Speedway (8 en 9 oktober) en de eerder genoemde Dixie Vodka 400 op Homestead-Miami Speedway (22 en 23 oktober). Tijdens de evenementen worden twee extra motorkappen met door Zombie op maat ontworpen liveries verloot voor het goede doel, waarbij de opbrengst gaat naar Speedway Children's Charity en de NASCAR Foundation, een toonaangevend goed doel dat werkt aan de verbetering van het leven van kinderen die dat het meest nodig hebben in de NASCAR-gemeenschappen, via het Speediatrics Children's Fund en de Betty Jane France Humanitarian Award.

"We zijn verheugd met onze samenwerking met Frankie Zombie, omdat het onze filantropische inspanningen zal stimuleren, respect toont voor de kunstgemeenschap en een nieuwe manier biedt voor onze gemeenschap om met de sport in contact te komen", zegt Jay Pennell, Brand Manager NASCAR bij Motorsport Games. "Het is een voortdurende prioriteit voor Motorsport Games om nieuwe benaderingen te kiezen in het uitbreiden van ons publieksaanbod en evenementen, en we hebben het gevoel dat Frankie de perfecte persoon is om te helpen een brug te slaan tussen fans door middel van cross-over aantrekkingskracht. Frankie is een unieke artiest, en we hopen dat dit initiatief niet alleen een nieuwe gemeenschap zal verwelkomen in het ecosysteem van Motorsport Games, maar ook dat het onze reeds bestaande fans nog meer unieke en creatieve elementen biedt voor onze in-person activaties en spelaanbod."

"Een NASCAR stockcar ombouwen tot een kunstwerk is niet iets wat je normaal gesproken ziet of verwacht, en als trouwe racefan kan ik niet wachten om het ontwerp 400 ronden te zien racen", aldus Frankie Zombie. "Ik ben verheugd om samen te werken met Motorsport Games en Live Fast Motorsports om deze livery tot leven te brengen voor fans en hen te helpen een nieuwe waardering voor kunst te krijgen en vice versa. Ik moedig iedereen aan om naar de live painting events te komen om deel uit te maken van een aantal geweldige initiatieven voor het goede doel."

