Rossi in januari aan de start in de 12 uur van Bahrein

Rossi deed vorig jaar ook mee tijdens het evenement in Abu Dhabi. Hij kwam toen samen met Marini en rechterhand Alessio Salucci uit in een door Kessel Racing gerunde Ferrari 488 GT3. Het drietal won de Pro-Am klasse en werd derde algemeen, in januari zullen ze opnieuw een poging ondernemen. De organisatie bevestigde de deelname van Rossi in een kort statement.

Vanwege het coronavirus vindt de race plaats in januari in plaats van december en is men uitgeweken naar Bahrein in plaats van het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Rossi gaf eerder dit jaar al toe dat hij graag meer mee zou willen doen aan het evenement. In 2016 deed zijn oud-teamgenoot Jorge Lorenzo ook al mee aan die race.

Een ander autosportevenement, de Rally van Monza, hoorde doorgaans ook bij het programma van Rossi. Hij liet eerder weten ‘geen plannen’ te hebben om in de aankomende editie mee te doen. Zijn protegé Franco Morbidelli maakt in december zijn debuut in de rally, hij komt dan in een WRC3-wagen van Hyundai uit in de afsluiter van het wereldkampioenschap rally.

Rossi is dit weekend in Portugal bezig aan zijn laatste weekend bij het fabrieksteam. Hij stapt voor volgend seizoen over naar het Petronas Yamaha SRT-team en wordt daar de teamgenoot van Morbidelli. Marini vecht dit weekend voor de wereldtitel in Moto2 en debuteert volgend seizoen bij Avintia Ducati in de MotoGP.