Rossi droomt van 24 uur van Nürburgring, maar nog niet in 2025

Na zijn afscheid van de MotoGP stapte Valentino Rossi over op de langeafstandsracerij in de GT3's. Zodoende heeft 'the Doctor' al deelgenomen aan de 24 uur van Spa-Francorchamps en maakte hij dit jaar zijn debuut in de 24 uur van Le Mans in de LMGT3-klasse. Wat betreft de langeafstandsraces ontbreekt op dat lijstje nu nog de 24 uur van de Nürburgring, een race waar Rossi graag aan zou willen deelnemen. "Het was een van mijn eerste doelen: naast Le Mans op de Nordschleife racen", zegt Rossi. "De Nordschleife is voor iedereen een geweldig circuit. De coureurs houden van dit circuit. Ik heb met mijn vrienden iets van 2.000 ronden op de simulator gereden."

Hoewel die wens er dus wel degelijk is, maakt Rossi ook meteen duidelijk dat de 24 uur van de Nürburgring niet zomaar op zijn planning zal komen. Hij heeft al verplichtingen in het World Endurance Championship en de GT World Challenge Europe Endurance Cup. In 2025 volgt hij opnieuw dat programma met BMW Team WRT, waardoor de 24 uur van de Nürburgring niet op zijn lijstje staat voor komend jaar.

De 45-jarige Rossi wil namelijk niet nog meer races aan zijn kalender toevoegen. Voordat hij aan de 24 uur van de Nürburgring zou mogen meedoen, zou hij namelijk eerst moeten starten in twee races van de Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) in een auto van een lagere klasse. "Ik doe op dit moment al veel races dankzij dit programma en om dan nog meer weekenden te doen op de Nürburgring in een kleinere auto... Voor nu niet, nee. Maar in de toekomst zullen we wel zien."

Dit jaar staat de kalender van Rossi vol races. De MotoGP-legende heeft zestien weekenden moeten afstrepen vanwege races. In het WEC werkt hij acht races af, in het GTWCE zijn dat er vijf. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan twee GTWCE Sprint Cup-races, evenals de 12 uur van Bathurst in februari. Het is nog maar de vraag of die races in de Sprint Cup en Bathurst ook volgend jaar op zijn racekalender staan, aangezien hij op 16 februari maar liefst 46 - zijn iconische startnummer in de MotoGP - kaarsjes uitblaast en dat groots wil vieren. "Ik denk dat acht [races in WEC] en vijf [races in GTWCE] echt een goed aantal is", aldus Rossi.