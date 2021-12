MotoGP-legende Rossi doet weer mee aan Gulf 12 Hours

Rossi nam in november afscheid van de MotoGP, maar heeft besloten zijn actieve carrière voort te zetten in de autosport. Deelname in de 12 uur van Abu Dhabi op 8 januari is het startpunt. De Italiaan komt in actie met een Ferrari 488 GT3 Evo van Kessel Racing en heeft zijn vertrouwde maten weer aan zijn zijde: VR46 Ducati MotoGP-coureur Luca Marini en rechterhand Alessio Salucci delen de auto met Rossi. In de voorgaande deelnames eindigde het drietal derde en vierde. Dit jaar werd de race als gevolg van de coronacrisis gehouden in Bahrein.

“Elk jaar probeer ik aan een paar autoraces mee te doen”, zei Rossi in een interview dat dit weekend gepubliceerd werd door het IMSA-kampioenschap. “Vanaf volgend jaar ga ik meer GT-races rijden, maar we hebben verder nog geen concrete plannen.” De 42-jarige coureur heeft echter wel verklaard dat IMSA een interessante optie is: “Dat is zeker een heel interessant kampioenschap in de Verenigde Staten”, verklaarde hij voordat hij refereerde aan de 24 uur van Daytona in januari.

Rossi heeft de ambitie uitgesproken om ergens in de komende jaren nog mee te doen aan de 24 uur van Le Mans.