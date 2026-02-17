Waar Valentino Rossi eerder de permit-reglementen als struikelblok noemde, laat hij dat onderwerp nu achterwege en spreekt hij vooral over zijn ambitie om de drie grootste GT3-races af te werken: de 12 uur van Bathurst, de 24 uur van Spa en de 24 uur van de Nürburgring.

"Ik zou graag op de Nürburgring-Nordschleife rijden, maar zeker ook bij de 24 uur van Spa. Dat is de grootste GT3-race. Dus Bathurst, Spa en de Nürburgring", zegt Rossi, die samen met Raffaele Marciello en Augusto Farfus derde werd in de 12 uur van Bathurst. Alle drie de wedstrijden maken deel uit van de Intercontinental GT Challenge (IGTC), de officieuze wereldtitelstrijd voor GT3-auto's.

Voor deelname aan de 24 uur van de Nürburgring zijn de permit-eisen dit jaar aanzienlijk versoepeld. Voorheen moesten coureurs minstens twee races - met minstens zeven ronden in iedere race - rijden in een auto met minder vermogen alvorens zij in GT3-machines mochten stappen. Inmiddels volstaat deelname aan één race, waarbij minimaal acht ronden moeten worden gereden. Tot twee daarvan mogen tijdens de kwalificatie worden afgelegd.

Valentino Rossi eindigde op de derde plaats in de 12 uur van Bathurst. Foto door: Daniel Kalisz / Getty Images

In het verleden uitte Rossi, die door zijn MotoGP-verplichtingen en zijn rol als BMW-fabrieksrijder een volle agenda heeft, herhaaldelijk kritiek op deze vereisten. Sinds de vereenvoudiging van de regels spreekt hij daar echter niet meer over.

Puur op GT3 gericht

De inmiddels 47-jarige Rossi heeft dit jaar afscheid genomen van het World Endurance Championship (WEC) en keert voltijds terug in de GT World Challenge Europe (GTWCE). Hoewel WEC het prestige van een wereldtitel biedt, speelden voor 'The Doctor' andere overwegingen een doorslaggevende rol bij zijn keuze. "Ik heb twee jonge dochters en een gezin. Het wordt dan gewoon te veel", aldus Rossi.

Een uitstapje naar Australië voor de 12 uur van Bathurst, dat in de Europese winter plaatsvindt, blijft voor hem een hoogtepunt. Lange verblijven van tien dagen in onder meer Qatar of Le Mans, inclusief voorafgaande tests, spreken hem echter steeds minder aan. Zijn focus verschuift daarom weer nadrukkelijk naar races in Europa.

Lees meer: GTWCE Sprint Valentino Rossi bevestigt raceprogramma voor 2026 met BMW

Daarnaast geeft Rossi openlijk toe dat hij het pure GT3-format aantrekkelijker vindt dan het multiclass-racen in de WEC. "Samen met de Hypercars rijden voelt anders. Misschien komt het doordat ik uit de motorsport kom, maar voor mij is puur GT3-racen spannender", verklaart Rossi.

Ondanks zijn focus op Europa blijft er nog een ander doel op de kalender staan: de 1.000 kilometer van Suzuka. Omdat er geen overlap meer is met de WEC, hoopt Rossi dit jaar deel te nemen aan de IGTC-wedstrijd in Japan. "Suzuka staat op mijn verlanglijst. Ik hou van dat circuit, maar ik ben er sinds 2003 niet meer geweest. Als alles goed gaat, is dat mijn doel voor dit jaar", besluit Rossi.