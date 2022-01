Rossi laat verstek gaan in Gulf 12 Hours na contact met besmet persoon

Valentino Rossi zou aankomend weekend samen met halfbroer Luca Marini en rechterhand Uccio Salucci namens Kessel Racing meedoen aan de Gulf 12 Hours. Dat kan niet doorgaan omdat Rossi in contact is geweest met iemand die corona heeft. Hij zit daarom in quarantaine. Marini en Salucci zullen gewoon deelnemen aan de wedstrijd en krijgen in de #46 Ferrari 488 GT3 bijstand van David Fumanelli.

Het is niet de eerste keer dat Rossi’s raceprogramma beïnvloed wordt door corona. In de laatste fase van 2020 moest Il Dottore noodgedwongen enkele races missen omdat hijzelf positief getest was op het virus. De 42-jarige nam afgelopen november na een lange carrière van 26 jaar afscheid van de MotoGP. De bekende figuur uit Tavullia heeft aangekondigd zijn loopbaan graag te verlengen in de autosport, waarvan de Gulf 12 Hours van Abu Dhabi de eerste concrete afspraak was.

Het is nog niet duidelijk hoe Rossi zijn seizoen verder gaat invullen, al heeft hij voor het Belgische WRT Audi reeds een GT3-test afgewerkt. De 24 uur van Le Mans staat ook nog op de verlanglijst van de coureur.