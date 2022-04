Frijns doet met Phoenix gooi naar zege in 24 uur van Nürburgring

De fabrikant uit Ingolstadt zet twee wagens in met line-ups bestaande uit coureurs die onder contract staan bij Audi. Bij Audi Sport Team Phoenix maken Robin Frijns en Dries Vanthoor deel uit van een ijzersterk viertal. Zij krijgen in de wagen hulp van Kelvin van der Linde en Frederic Vervisch. De beide Belgen wonnen samen de wedstrijd in 2019, terwijl Van der Linde de editie van 2017 al op zijn naam schreef. Frijns kwam een paar keer dicht bij de eindzege, maar moet het voorlopig doen met de derde plek als beste resultaat in de uitputtingsslag.

De tweede fabriekswagen van Audi Sport Team Car Collection wordt eveneens bezet door drie oud-winnaars. Christopher Haase (winnaar in 2012 en 2014) komt samen met Nico Müller (winnaar in 2015), René Rast (winnaar in 2014) en Patric Niederhauser in actie. Naast de fabrieksauto’s heeft Audi nog enkele ijzers in het vuur met de Scherer Sport by Phoenix-inschrijving, als ook de wagen van Lionspeed by Car Collection Motorsport. Ook in die wagens zitten verschillende grote kleppers uit de Audi-stal: Markus Winkelhock, Frank Stippler, Christopher Mies en Mattia Drudi komen onder meer aan de start voor die teams.

“We zijn goed voorbereiding op het jubileum van deze beroemde race”, zegt Audi Sport-baas Chris Reinke. “In de vijftigste editie gaan we de strijd aan met sterke rijders, twee Audi Sport-klantenteams en nog een paar privé gerunde R8 LMS-wagens. We willen onze positie als meest succesvolle constructeur in het GT3-tijdperk verder verstevigen.”