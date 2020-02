Redder van de Nürburgring Nordschleife overleden

Flimm, zelf een fervent motorracer en voormalig Duits kampioen in de 500cc, vocht een groot deel van zijn werkzame leven voor het voortbestaan van het legendarische circuit in de Eiffel. In de tweede helft van de jaren ’70 en begin jaren ’80 werd het circuit met sluiting bedreigd en deed Flimm er als president van de ADAC alles aan om dat te voorkomen.

Hij zorgde voor de verbouwing van het Grand Prix-circuit en hij startte een petitie toen de Duitse overheden de financiering stop wilden zetten. Ook recent sprong Flimm nog op de bres voor het circuit. Hij ging in verzet toen het circuit in 2014 in privéhanden dreigde te vallen. Zonder de inspanningen van Flimm zou de Nürburgring nu waarschijnlijk niet meer bestaan hebben.

Afgelopen vrijdag kwam Flimm ten val met zijn scootmobiel. Hij overleed in de late uren van de zondagavond aan zijn verwondingen. Otto Flimm is 90 jaar geworden.