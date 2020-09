Catsburg bezorgt Rowe BMW zege in 24 uur Nürburgring

Deelnemers kwamen zaterdag en zondag niet in de buurt van het afstandsrecord in de legendarische race. Dat had vooral te maken met een lange rode vlag-situatie vanwege hevige regenval en slecht zicht. Op zaterdagavond om 22.30 uur had de wedstrijdleiding genoeg gezien en waren de omstandigheden te slecht om de race voort te zetten. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een vertraging van een paar uur, maar uiteindelijk duurde het tot zondagochtend 8.00 uur voor de teams weer in gang schoten voor een sprintrace van krap zeven uur.

Voor de onderbreking waren de dominante Mercedessen al getroffen door problemen. In eerste instantie viel de #4 HRT Mercedes ver terug na een crash, deze wagen werd later officieel teruggetrokken. De #9 GetSpeed Mercedes kwam daardoor aan de leiding, maar Raffaele Marciello ging eveneens in de fout. Daardoor kwam een drietal Audi's aan de leiding van de race toen de rode vlag getoond werd. Saillant detail was dat de monteurs van de #1 Phoenix Audi tijdens de onderbreking zelfs nog een versnellingsbak konden wisselen nadat er een probleem geconstateerd werd.

Een groot deel van de ochtend bleef het vervolgens droog, maar in de laatste twee uur hing er toch weer forse neerslag boven het circuit in de Eifel. De #1 Phoenix Audi kwam tijdig binnen waardoor de #3 Car Collection Audi een rondje doorging toen het harder begon te regenen. Die wagen werd daardoor verder teruggeworpen. De #99 Rowe Racing BMW van Nicky Catsburg, Alexander Sims en Nick Yelloly kwam daardoor verder naar voren en nam met nog anderhalf uur te gaan de leiding in de wedstrijd over. Catsburg had het stuur van Yelloly overgenomen voor de laatste fase van de race.

Dries Vanthoor had als titelverdediger uitstekende kansen bij het ingaan van het laatste uur en lag op de derde plaats. De winstkansen gingen echter in rook op toen de Vlaming met nog 45 minuten te gaan een lekke band kreeg. Alleen Christopher Haase en Catsburg maakten daarna nog aanspraak op de zege. De laatste stop van Catsburg was echter goed, de Amersfoorter maakte geen fouten in de slotfase van de race. Hij passeerde de finish als eerste en bezorgde BMW haar eerste succes in tien jaar op de Nürburgring. Het was de twintigste overwinning van het merk uit Beieren in de 24 uur van de Nürburgring.

Haase bracht de #3 Car Collection Audi op de tweede plaats aan de finish met een achterstand van 15 seconden. Augusto Farfus bracht de #42 Schnitzer BMW als derde aan de finish voor de tweede Rowe BMW van Marko Wittmann. Uittredend winnaar Vanthoor eindigde uiteindelijk op de vijfde plaats.

Uitslag 48ste 24 uur van de Nürburgring - Race

