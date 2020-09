Porsche trekt Manthey terug uit 24 uur Nürburgring door corona

Porsche nam de beslissing nadat zondagavond bij een geplande test op COVID-19 in Le Mans enkele positieve gevallen werden vastgesteld binnen de crew, die in Le Mans twee wagens inzette in de GTE Pro-klasse. Uit voorzorg heeft de Duitse constructeur daarom besloten om niemand die in Le Mans aanwezig was te laten deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Datzelfde Manthey Racing team zou daar aan de start verschijnen met de bekende 'Grello' 911 GT3 R.

Maandagavond verklaarde Porsche in een mededeling dat "niemand die ter plaatse was in Le Mans deel zal nemen op de Nürburgring."

Porsche vicepresident motorsport Fritz Enzinger voegde daaraan toe: "Voor ons is de gezondheid van onze mensen de topprioriteit. Door de huidige situatie is het helemaal duidelijk voor ons dat onze sportieve doelen na het algemeen belang komen. We zullen er alles aan doen om onze klantenteams zoveel mogelijk steun te bieden voor deze race, gaande van technische personeel tot de beschikbare fabrieksrijders."

De #911 Porsche van Manthey zou bestuurd worden door Julien Andlauer, Matt Campbell, Mathieu Jaminet en Lars Kern. Omdat geen van de fabrieksrijders van Porsche uit Le Mans mogen deelnemen, moet er ook een oplossing worden gezocht voor een aantal klantenteams van Porsche, dat door acht GT3-wagens wordt vertegenwoordigd.

Richard Lietz, Romain Dumas, Patrick Pilet, Michael Christensen, Kevin Estre, Thomas Preining en Matteo Cairoli worden allemaal aan de kant gehouden, zodat klantenteams KCMG, Frikadelli Motorsport en Falken Motorsport nieuwe rijders nodig hebben.

Porsche is in gesprek met de betroffen teams om naar een oplossing te zoeken, zodat zij allemaal kunnen deelnemen.