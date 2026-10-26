Super GT

Nieuwe Toyota GR GT3 debuteert volgende maand al in Japan

Datum vastgesteld voor langverwachte debuut van GR GT3 na twee publieke runs op Goodwood

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 26 okt 2026, 09:33

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GR GT3 Concept

Foto: Motorsport.com / Japan

De nieuwe Toyota GR GT3 maakt volgende maand in Japan zijn wedstrijddebuut, voorafgaand aan een bredere uitrol in 2027.

Rookie Racing, een team dat eigendom is van Toyota-voorzitter Akio Toyoda, zet de GT3-auto van de volgende generatie van het Japanse merk in tijdens de SUPER GT-finale op Motegi op 7 en 8 november.

De GR GT3 vervangt de vaste #32 Mercedes-AMG GT3 van het team in de GT3-divisie en komt als ‘open’ inschrijving in actie, waardoor hij niet in aanmerking komt voor punten. Tweevoudig Super Formula-kampioen Hiroaki Ishiura en de 19-jarige Tokiya Suzuki zijn aangewezen als coureurs voor het dubbele raceweekend.

De auto rijdt op Bridgestone-banden, ondanks dat Dunlop is gekozen als enige leverancier voor de GT300-klasse volgend jaar, wanneer de langlopende bandenoorlog van SUPER GT ten einde komt.

Toyota werkt al meerdere jaren aan een GT3-auto onder de eigen merknaam, nadat het in 2022 op de Tokyo Auto Salon voor het eerst een vroege preview van de auto had getoond.

In juli 2025 maakte de GR GT3 zijn publieke debuut op het Goodwood Festival of Speed, met Haas Formule 1-coureur Esteban Ocon achter het stuur tijdens de beroemde hillclimb. De Japanse fabrikant bracht de auto dit jaar terug naar Goodwood, waarbij onder anderen World Rally Championship-coureur Elfyn Evans er een rondje mee reed.

Esteban Ocon, TOYOTA GT Concept

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Toyota had overwogen de auto in 2026 bij geselecteerde races in te zetten, waarbij de 24 uur van de Nürburgring aanvankelijk werd gezien als de ideale race voor het wedstrijddebuut van de auto. Dat plan kwam echter niet van de grond, maar het Japanse merk bleef erop gebrand zijn nieuwe GT3-racer nog voor het einde van het jaar in actie te laten komen.

De GR GT3 wordt vanaf volgend jaar beschikbaar gesteld aan klanten, wanneer hij de verouderde Lexus RC F GT3 vervangt. Hoewel fabrikanten de beschikbaarheid van nieuwe GT3-auto's in het eerste seizoen doorgaans beperken tot geselecteerde teams, zal de GR GT3 zeker racen in de LMGT3-divisie van het World Endurance Championship in handen van het ASP-team.

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