"Qua overwinningen is dit wel mijn beste seizoen ooit", stelt Catsburg vast in gesprek met Motorsport.com. Het autosportseizoen is nog relatief jong, toch heeft de 35-jarige coureur uit Amersfoort al twee zeges, en daarmee de titel, in het Asian Le Mans-kampioenschap behaald, won hij de 1000 Mijl van Sebring en de 6 uur van Portimao namens Corvette in het World Endurance Championship en schreef hij afgelopen weekend voor de tweede keer de 24 uur van de Nürburgring op zijn naam.

Dit keer was het toch een heel ander verhaal. Niet alleen omdat hij met de nieuwste Ferrari GT3, de 296, deelnam aan deze slijtageslag, ook omdat deze race weinig onderbrekingen kende. Samen met teamgenoten Earl Bamber, David Pittard en Felipe Fernandez Laser stuurde Nicky Catsburg de #30 Frikadelli Racing 162 ronden lang over de ruim 25 kilometer lange 'Groene Hel'. Het afstandsrecord was daarmee verbroken, aangezien dat op 159 ronden stond. Het was slechts een van de vele noemenswaardige dingen in deze race, want zo was het voor het eerst sinds 2002 dat een niet-Duitse fabrikant de race won, de eerste zege voor Ferrari in deze race én dus met de nieuwste GT3.

Voor Catsburg had deze overwinning op persoonlijk vlak ook een gouden randje: hij werd de eerste Nederlander die twee keer de eindzege pakte in de 24 uur van de Nürburgring. In 2020 slaagde hij er ook al in, toen met de BMW namens ROWE Racing. Catsburg kijkt met 'heel veel plezier' terug op de 51ste editie van deze race. "Het is de tweede keer dat ik win, maar dit was wel een hele bijzondere omdat Ferrari deze race nog nooit had gewonnen, het 21 jaar geleden is dat een niet-Duitse fabrikant won en voor het lokale team – toch wel een soort underdogteam – betekende dat gewoon heel erg veel", somt Catsburg op. "Dat zijn echt lokale helden, hun werkplaats zit op tien minuten van het circuit vandaan. En Klaus Abbelen, de teameigenaar, die is gewoon verbonden aan de Nürburgring. Hij was ook natuurlijk de partner van Sabine Schmitz, die is helaas niet zo lang geleden overleden. Zij hadden samen de droom om die race ooit te winnen in een Ferrari. Dat is gewoon gelukt nu. Dat was extra bijzonder, echt heel erg gaaf."

Nicky Catsburg, Earl Bamber, David Pittard en Felipe Fernandez Laser wonnen na 24 uur de race op de Nürburgring. Foto: Marc Fleury

Teamwerk

Omdat deze race zo weinig onderbroken werd, kwam het des te meer aan op de vaardigheden van de coureurs en de scherpte van de teams om het onderscheid te maken. Catsburg geeft aan dat waar de concurrentie soms fouten maakte, bijvoorbeeld in verkeer of crashen op oliesporen, het er bij Frikadelli zeer goed aan toeging. "Aan het einde van de race hadden we wat last gehad van een kapotte demper, daar hebben we lang mee moeten rondrijden. Het was dus wat moeilijker, maar het is alsnog gelukt. We mochten ook niet klagen, de Ferrari was gewoon heel erg snel. We hebben het verschil gemaakt door geen fouten te maken en dat is eigenlijk wat altijd het verschil maakt in die langeafstandsraces. Wij hebben als rijders altijd marge gehouden en mijn teamgenoten hebben het geweldig gedaan.”

Voor de teamgenoten van Catsburg was de race net zo bijzonder als voor hem. Zij wonnen deze race voor het eerst in hun carrière en de Nederlander heeft niets meer dan lof voor Bamber, Pittard en Laser. "Ik ken Bamber goed vanwege GM: hij rijdt voor Cadillac, ik voor Corvette. Dat was superleuk. Maar ik moet eerlijk zeggen: vooral Felipe Laser, die heeft nog nooit zo’n race gewonnen. Voor hem was het echt heel erg bijzonder. Ook een beetje een underdog. Hij heeft het zó goed gedaan. Ook David Pittard, die gaat al jaren heel erg hard op de Nürburgring. Nu heeft hij dan eindelijk gewonnen, dat is supercool. Mijn teamgenoten verdienen veel lof, die hebben het erg goed gedaan.”

Een van de grootste verschillen tussen deze editie van de 24 uur van de Nürburgring en die van 2020, is de afgelegde afstand. Dit jaar reden ze een recordaantal van 162, in 2020 werd de race bijna negen uur lang stilgelegd vanwege hevige regenval waardoor slechts 85 ronden werden afgelegd. Toch durft Catsburg niet te zeggen welke van de twee zeges de mooiste is. "Dat is moeilijk te zeggen. Ik moet zeggen: die eerste keer is gewoon heel erg gaaf. Dat was met een team waarmee ik het al heel lang had geprobeerd en met teamgenoten met wie ik al jaren racete. Dat was natuurlijk supergaaf. Ik vind het moeilijk om dan nu te zeggen dat deze leuker is. Ik denk dat het een beetje gelijk is. Dit is heel bijzonder vanwege allerlei redenen met Ferrari, met Frikadelli. In 2020 hadden we bijna negen uur een rode vlag. Deze voelt wel echt. We hebben 24 uur geracet, we hebben zelfs een afstandsrecord gezet. Niemand heeft een excuus om te zeggen dat het makkelijk was dit jaar, want dat was het niet.”

De 24 uur van de Nürburgring winnen is niet alle coureurs weggelegd, twee keer winnen is al helemaal bijzonder. Catsburg is de eerste Nederlandse coureur die daarin is geslaagd, de achtste niet-Duitser om dit te presteren. "Dat is cool! Dat is echt heel gaaf!", klinkt de blijdschap duidelijk in zijn stem. "Ik heb een bizar jaar eigenlijk. We winnen heel veel races, om dan nu nog een keer deze race te winnen, is heel cool. Dat had ik vroeger echt nooit durven dromen. Het gaat heel erg goed momenteel, het loopt supergoed met mijn carrière. Ik ben er heel trots op dat ik deze race nu twee keer heb gewonnen. Over een paar weken zit ik in Le Mans waar ik aan mee mag doen, een paar weken later gaan we naar Spa. Ik ben gewoon een grote geluksvogel, dat ik die races kan doen voor verschillende merken en dat je er af en toe eentje mag winnen is natuurlijk superleuk.”

Verandering nodig

Toch was niet iedereen een geluksvogel op de Nürburgring. Maro Engel deed na de race zijn beklag over de rijstandaarden in de race en met name de amateurs in de lagere klassen moesten het ontgelden. Hij benadrukte dat hij vindt dat verkeer erbij hoort in deze race, maar dat zij zich wel moeten houden aan normen als het blijven rijden op dezelfde lijn. Engel noemde de race bovendien 'een loterij' omdat sommige coureurs 'keihard op de rem trapten' in code 60-zones en een stuk langzamer rijden dan de zestig kilometer per uur die in dat soort gebieden is toegestaan.

Catsburg deelt de mening van Engel gedeeltelijk. "We hebben allemaal een haat-liefderelatie met die race", stelt de Nederlander. "Hij heeft zeker wel een punt daar. Ik moet eerlijk zeggen: het grootste deel van de langzamere deelnemers, dus alles wat geen GT3 is, doen het gewoon fantastisch goed. Die begrijpen allemaal de regels, die weten allemaal dat ze op hun lijn moeten blijven en dat wij gaan inhalen."

"Maar," vervolgt Catsburg, "er is ieder jaar toch weer een aantal deelnemers dat daar gewoon helemaal niet hoort te zijn. Zij begrijpen de regels niet, weten niet hoe je moet omgaan met een snellere auto en die gaan op het laatste moment van lijn veranderen. Dat is toch wel iets waar we wat aan moeten doen met z’n allen. Dat vind ik echt. Wat hij zegt: het wordt een beetje een loterij."

"Een klein beetje ben ik het wel met hem eens. Niet helemaal, want het hoort wel bij die race. We kunnen daar nu om zeuren als je eraf wordt gereden en je niet finisht, dan zeg je ‘het is een loterij’. Als je wint zeg je ‘het is supergaaf’. Ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. De race moet blijven zoals die is, want dat maakt ‘m zo uniek, maar we moeten wel proberen verbeteringen door te voeren. We moeten proberen om de amateurs die het niet zo goed begrijpen te leren, of een systeem creëren waarin het behalen van die licentie wat moeilijker is. Dat hebben ze al gedaan, maar toch zijn er ieder jaar deelnemers waarvan je denkt: ‘Hoe kan het zijn dat deze man hier rondrijdt?’ Dat klinkt heel erg, maar dat is wel zoals het is.”

Nicky Catsburg roept op tot verbeteringen voor wat betreft de amateurs in de 24 uur van de Nürburgring. Foto: Markus Toppmöller

Van Le Mans naar de Ardennen

Na de 24 uur van de Nürburgring is het vizier alweer gericht op de komende races. Voordat Catsburg zich focust op de 24 uur van Le Mans, waar hij met Corvette deelneemt aan de GTE Am-klasse, maakt hij dinsdag eerst een uitstapje naar Spa-Francorchamps. Daar vinden 23 en 24 mei de testdagen plaats voor de 24 uursrace op het circuit in de Ardennen, die door de planning van de Formule 1 dit jaar al eind juni plaatsvindt, in plaats van eind juli. De teams voor deze race zijn bekend, maar de line-ups zijn nog geheim. Ook Catsburg kan nog niet zeggen voor welk team hij gaat rijden en wie zijn teamgenoten zullen zijn, maar hij verklapt: "Het is in een Mercedes."

Ook die race is Catsburg niet onbekend. In 2015 won hij namens het Belgische Marc VDS in de BMW Z4 GT3 de 24 uur van Spa-Francorchamps, waar alleen maar GT3's aan deelnemen. Ook dit jaar staat hij dus weer aan de start van deze race, al is dat wel iets anders dan voorgaande jaren. Hij hoopt de race te winnen, maar: "Ik rijd wel in Pro-Am, dus ik ga niet voor de algemene overwinning, maar natuurlijk zou het leuk zijn om in die klasse te winnen."

Catsburg rijdt enkel op dinsdag mee in Spa, aangezien hij woensdag naar Amerika vertrekt om simulatorwerk te verrichten voor Corvette. Op 10 juni wordt de groene vlag gezwaaid voor de start van de 24 uur van Le Mans, een bijzondere editie aangezien de race haar honderdste jubileum viert. Ook voor die race is het doel duidelijk: winnen. "We gaan absoluut voor de zege. We hebben met Corvette een heel erg goed team. We hebben ook een mooie line-up. We hebben een hele goede bronzen en zilveren rijder. Daar liggen mogelijkheden. Natuurlijk moet nog steeds alles meezitten, je moet het overleven en de auto moet snel genoeg zijn. Maar de kans is zeker aanwezig, ik ga ervoor in ieder geval."