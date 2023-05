Catsburg en Frikadelli Racing zegevieren in 24 uur Nürburgring

Om klokslag 16.00 uur begonnen 131 auto's zaterdag aan de 51e editie van de 24 uur van de Nürburgring. De #4 HRT Mercedes mocht de race van pole-position aanvangen met Raffaele Marciello achter het stuur, geflankeerd door de #3 GetSpeed Mercedes van Maro Engel. Het eerste uur van de race was echter voor Marco Mapelli in de #27 Abt Lamborghini. De Italiaan pakte in de derde ronde de leiding in de race en zou die tot zijn eerste pitstop vasthouden. Kort daarna sloeg het noodlot echter toe voor het team, dat met Kelvin van der Linde in de auto na anderhalf uur een lekke band opliep en op lage snelheid een behoorlijk stuk terug moest rijden naar de pits. Daarmee viel de #27 Lamborghini Huracan GT3 Evo II ver terug en waren de kansen op de zege meteen verkeken.

Kanshebbers sneuvelen al vroeg in de race

De leiding in de race was op dat moment al in handen van de #30 Frikadelli Racing Ferrari, die dit weekend bestuurd wordt door Earl Bamber, Felipe Fernandez Laser, David Pittard en Nicky Catsburg. Het team, dat sinds dit jaar gebruik maakt van de nieuwe Ferrari 296 GT3, had op dat moment enkele seconden voorsprong op de #4 HRT Mercedes en de #3 GetSpeed Mercedes. De #911 Manthey EMA Porsche was met Kevin Estre aan boord intussen begonnen aan een inhaalrace vanaf de twintigste startpositie, maar ook zij zagen hun kans op de winst nog binnen de eerste twee uur verdwijnen. Een lekke band zorgde ervoor dat Estre vlak voor de terugkeer op het GP-circuit tegen de vangrails gleed. Daardoor liep de bolide schade op, die aanvankelijk werd gerepareerd, maar uiteindelijk toch tot een uitvalbeurt zou leiden.

Ook de #4 HRT Mercedes liep al vroeg in de race een gevoelige tik op in de strijd om de eindzege, nadat Marciello te vroeg wegreed na een pitstop en daarvoor dertig seconden tijdstraf kreeg. De Nürburgring Nordschleife zou in de nachtelijke uren echter nog meer slachtoffers eisen. Zo kwam de race van de #3 GetSpeed Mercedes 's nachts ten einde door een crash, nadat het team van Engel, Jules Gounon en Dani Juncadella de leiding had overgenomen. Problemen waren er eveneens bij Scherer-Phx Audi, dat twee bolides zag uitglijden over een oliespoor. Het gevolg was dat zowel de auto #1 als de #5, waar Renger van der Zande een van de rijders was, de race moest verlaten. Het grootste incident was echter een zware crash van de #54 Dinamic Porsche en de Dacia Logan, die bij het ongeluk volledig werd afgeschreven.

Frikadelli Ferrari heeft controle na zonsopkomst

Na zonsopkomst bleek de #30 Frikadelli Ferrari van Bamber, Catsburg, Pittard en Fernandez Laser een voorsprong van enkele minuten te hebben opgebouwd ten opzichte van de #98 Rowe BMW van Marco Wittmann, Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor en Maxime Martin. De #2 GetSpeed Mercedes van Adam Christodoulou, Maximilian Götz en Fabian Schiller was intussen opgeklommen naar de derde positie, maar werd achtervolgd door de #4 HRT Mercedes. De polesitter rekende met een kleine zes uur te gaan af met de #2 Mercedes-AMG GT3 Evo.

In het restant van de race probeerde de #98 Rowe BMW de achterstand op de leidende Frikadelli Ferrari te verkleinen en daar slaagde men uiteindelijk ook in, mede doordat de BMW zijn laatste pitstop twee ronden later maakte en daardoor veertig seconden minder lang in de pits kon blijven. Vanthoor kreeg vervolgens de opdracht om in de laatste 45 minuten een achterstand van een kleine minuut goed te maken op leider Pittard. De Belg wist nog wel iets van zijn achterstand af te schaven, maar voldoende voor de overwinning was het niet.

Na ruim 24 uur en een afstandsrecord van 1621 ronden werd David Pittard iets na 16.00 uur op zondag afgevlagd, om daarmee de #30 Frikadelli Racing Ferrari 296 GT3 de zege in de 24 uur van de Nürburgring te bezorgen. Met Catsburg is er dus ook een Nederlandse winnaar, die zijn tweede zege op de Nordschleife pakt. Ook in 2020 was hij al de sterkste, destijds aan boord van de Rowe BMW. De #98 van dat team sluit de 24 uur van de Nürburgring dit jaar af op de tweede positie, een kleine halve minuut achter de Frikadelli Ferrari. De derde plek op het podium gaat naar de #4 HRT Mercedes, die in de slotfase van de race nog een minuut afstand heeft genomen van de merkgenoten in de #2 GetSpeed-bolide. De top-vijf wordt voltooid door de #96 Rutronik Porsche van Julien Andlauer, Matteo Cairoli en Dennis Olsen.

De beste Nederlander na winnaar Catsburg was Indy Dontje, die samen met teamgenoten Daniel Keilwitz, Jochen Krumbach en Leonard Weiss als zevende eindigde met de #20 WTR Rinaldi Ferrari. De overige Nederlanders in de topklasse hadden minder geluk. De #5 Scherer-Phx Audi van Van der Zande viel dus uit, terwijl de #7 Konrad Lamborghini van Yelmer Buurman en de #11 Schnitzelalm Mercedes van Colin Caresani hetzelfde lot was beschoren. In de SP10-klasse was er eveneens Nederlands succes, want Maxime Oosten en teamgenoten Miklas Born, Christian Konnerth en Lorenz Stegmann schreven de klasse op hun naam in de #86 FK Performance BMW M4 GT4. De AT-klasse werd gewonnen door Marco van Ramshorst en zijn teamgenoten in de #420 Four Motors Bioconcept Porsche.