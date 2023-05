Catsburg zet Frikadelli op vierde startpositie voor 24 uur Nürburgring

Na eerdere kwalificatiesessies op donderdag en vrijdag was het vrijdagmiddag om 17.30 uur tijd voor de zogenaamde Top Qualifying voor de 24 uur van de Nürburgring, waarin de pole-position op het spel stond. Deze Top Qualifying bestond uit twee delen: twintig teams streden in Top Qualifying 1 om vijf plekken in Top Qualifying 2, waar veertien andere teams zich al voor geplaatst hadden via de reguliere kwalificaties.

Top Qualifying 1

De door hun teams aangewezen coureurs kregen in Top Qualifying 1 aanvankelijk twee vliegende ronden om tot een tijd te komen die voldoende is voor plaatsing voor Top Qualifying 2. Lang konden ze niet van dat privilege genieten, met dank aan een crash van Christian Krognes. Kort na de start van zijn vliegende ronde crashte de coureur met de #102 Walkenhorst BMW, waardoor de M4 GT3 behoorlijk beschadigd raakte en de bandenstapels op de baan kwamen te liggen. De wedstrijdleiding kon dan ook niet anders dan de rode vlag zwaaien.

Na die onderbreking kregen de coureurs dus nog maar één vliegende ronde om zich te plaatsen voor Top Qualifying 2. Yelmer Buurman slaagde daar in ieder geval niet in. Hij klokte de elfde tijd in Top Q1 en zodoende moet de #7 Konrad Motorsport Lamborghini zaterdag vanaf de 25e positie aan de race beginnen. De snelste tijd werd gereden door Ricardo Feller, die in de #16 Phoenix Audi 8.10.046 nodig had voor de 25,3 kilometer lange Nürburgring Nordschleife. Alexander Sims klokte de tweede tijd in de #5 Phoenix Audi - waarin ook Renger van der Zande zijn ronden gaat rijden - gevolgd door de #20 Rinaldi Racing Ferrari van Daniel Keilwitz en Indy Dontje. Ook de #2 GetSpeed Mercedes van Fabian Schiller en de #1 Phoenix Audi van Mattia Drudi plaatsten zich voor Top Q2.

Top Qualifying 2

De vijf coureurs die zich via Top Q1 plaatsten, werden geacht om tijdens Top Q2 een andere rijder in te zetten. In deze beslissende sessie voor pole-position stonden opnieuw twee vliegende ronden gepland en drie Nederlanders mochten deze sessie voor hun rekening nemen: Nick Catsburg in de #30 Frikadelli Ferrari, Dontje in de #20 Rinaldi Ferrari en Colin Caresani in de #11 Schnitzelalm Mercedes. In de #5 Phoenix Audi van Van der Zande mocht Frank Stippler de strijd om pole-position afwerken.

Catsburg was in de eerste run ook de eerste rijder die een serieuze tijd noteerde met 8.10.518. Dat bleek uiteindelijk goed voor de derde tijd nadat iedereen zijn eerste vliegende ronde had afgewerkt: eerst dook Maro Engel met de #3 GetSpeed Mercedes al een seconde onder zijn tijd door, waarna Raffaele Marciello in de #4 Team Bilstein Mercedes de snelste tijd noteerde met 8.09.058, een nieuw kwalificatierecord voor de 24 uur van de Nürburgring.

Alle coureurs reden vervolgens door voor hun tweede vliegende ronde, maar dat leverde maar weinig verbeteringen op. Marciello pakte zodoende de pole-position voor de #4 Team Bilstein Mercedes, terwijl de #3 GetSpeed Mercedes het tweede plekje op de eerste startrij veroverde. Catsburg en Frikadelli Racing moesten uiteindelijk genoegen nemen met de vierde startpositie, nadat Kelvin van der Linde met de #27 Abt Lamborghini nog naar de derde positie kwam. De #5 Phoenix Audi van Van der Zande veroverde uiteindelijk de vijfde startpositie voor de 24-uursrace op de Groene Hel. Dontje zette de #20 Rinaldi Ferrari met een sterke tweede ronde uiteindelijk op de vijftiende startpositie, terwijl Caresani en Schnitzelalm Mercedes uiteindelijk genoegen moeten nemen met startplek achttien.

De 24 uur van de Nürburgring gaat zaterdag om 16.00 uur van start. De finishvlag wordt precies 24 uur later gezwaaid.