Nederlanders doen prima zaken in 24 uur van Dubai, Dontje vijfde

De 24 uur van Dubai werd vrijdagmiddag om 12.00u Nederlandse tijd in gang geschoten, wat daarmee de start van de 24H Series betekende. Jos Verstappen zou in eerste instantie met de Porsche van GP-Elite rijden, maar kon er vanwege persoonlijke omstandigheden toch niet bij zijn. De vader van Max Verstappen werd vervangen door Supercup-kampioen Larry ten Voorde, die samen met Roger Hodenius, Steven van Rhee en Thierry Vermeulen, de zoon van manager Raymond Vermeulen, in actie kwam. Het viertal veroverde in de 992 Pro-klasse al de pole-position.

GP-Elite kwam met twee teams in actie in de 992 Pro-klasse en zag uiteindelijk met Max van Splunteren, Lucas Groeneveld, Jesse van Kuijk en Daan van Kuijk als eerste de finishvlag in die klasse. In het algemeen klassement eindigden de vier coureurs als veertiende. De auto die werd bestuurd door onder andere Ten Voorde en Vermeulen zakte een plekje in de 992 Pro-eindstand en werd tweede. Overall eindigde dat team op de twintigste positie. De Porsche van het viertal liep tot twee keer toe schade op na een botsing. De derde plek in die klasse ging uiteindelijk naar het team van Red Camel-Jordans met onder meer Jeroen Bleekemolen en Ivo Breukers. Zij werden tweeëntwintigste in de algemene eindstand.

Het team van MP Motorsport, dat met onder andere Jaap van Lagen en Daniël de Jong in actie kwam, deed het beter. De Nederlandse renstal kwam met de Mercedes GT3 als tiende over de eindstreep in het algemeen klassement. Indy Dontje deed als Nederlander met zijn Mercedes de beste zaken door algemeen vijfde te worden. Hij kwam in actie bij het team van Al Manar Racing.

De 24 uur van Dubai wordt sinds 2006 georganiseerd en heeft tot nu toe elk jaar plaatsgevonden. Bleekemolen won de wedstrijd in 2012, 2013 en 2020. Yelmer Buurman deed dit in 2015 en 2018, terwijl Rik Breukers in 2019 als eerste de finishvlag zag. De volgende wedstrijd die op het programma staat in de 24H Series is de twaalf uur van Mugello.