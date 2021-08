Het is het officiële autosportdebuut van de Portugees, die eerder dit jaar nog zegevierde tijdens de MotoGP-race op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Tijdens de 24 uur van Barcelona rijdt Oliveira samen met Reinhard Kofler, Peter Kox en Ferdinand Stuck in de wagen die gerund wordt door True Racing. “Het is een geweldige kans voor mij om uit te komen in deze race”, zei Oliveira. “Ik heb mijn leven gewijd aan de motorracerij, maar mijn carrière begon eigenlijk in het Portugese kampioenschap karting. Daarom keer ik heel graag nog eens terug op vier wielen. Toen [KTM-directeur Hubert] Trunkenpolz me uitnodigde voor deze race, hoefde ik niet na te denken.”

Het samenwerken met teamgenoten in dezelfde bolide is een nieuwe ervaring voor Oliveira, maar daar kijkt hij erg naar uit: “Het is een prachtige kans om zoveel mogelijk van ze te leren. In de racerij is de competitie vaak een belangrijk onderdeel, maar voor mij is het vooral prioriteit om de auto onder controle te krijgen en ervan te genieten.” De 24 uur van Barcelona maakt deel uit van de 24H Series. De wedstrijd begint op zaterdag 4 september om 12.00 uur Nederlandse tijd.

Oliveira schreef eerder dit jaar zijn derde MotoGP-race op zijn naam, de eerste sinds zijn overstap naar de hoofdmacht van KTM in de MotoGP. Vorig seizoen won de 26-jarige de Grands Prix in Stiermarken en Portugal. Op dit moment staat Oliveira achtste in het wereldkampioenschap. Hij kampte de afgelopen weken met een polsblessure na een crash in de GP van Stiermarken.