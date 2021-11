McLaren-baas Brown met IndyCar-toppers in 12 uur van Abu Dhabi

Zak Brown brengt zijn tijd doorgaans door aan de pitmuur van het McLaren F1 Team, maar kruipt zo nu en dan ook zelf achter het stuur van een raceauto. Dat gaat in januari opnieuw gebeuren tijdens de 12 uur van Abu Dhabi. Daar neemt hij plaats in een McLaren 570S GT4 van United Autosports, samen met mede-teameigenaar Richard Dean. Het tweetal heeft rappe teamgenoten gevonden: IndyCar-coureurs Felix Rosenqvist en Pato O’Ward.

Brown wilde dit seizoen al tweemaal deelnemen aan een race in de GT4 European Series. In eerste instantie zou hij in juni in Zandvoort racen, maar dat ging niet door vanwege een herdenkingsdienst ter nagedachtenis aan McLaren-aandeelhouder Mansour Ojjeh in Frankrijk. Vervolgens stond een race op Spa in juli op de planning, maar daar moest de Amerikaan verstek laten gaan vanwege een coronabesmetting.

De teambaas blikt vooruit op het nieuwe avontuur: “Ik kijk ernaar uit om niet alleen met Richard te racen, maar ook met Pato en Felix. Ze hebben briljant gepresteerd voor Arrow McLaren SP in de IndyCar Series en het is prettig om met hen samen te werken. Ik kijk ernaar uit hen mijn GT-tips te vertellen!” De Zweed Rosenqvist heeft al heel wat GT-ervaring: hij nam in 2016 deel aan de Blancpain GT Series en racete in Japan in het Super GT-kampioenschap: “Het is altijd leuk om in het off-season een race te rijden, om wat ronden te maken en de roest wat van je af te schudden. Hopelijk zijn we niet langzamer dan Zak, want dan hebben we een nieuw probleem.”

O’Ward maakt zijn GT-debuut, al heeft hij al flink wat ervaring in de sportscars. Hij won in 2017 de Prototype Challenge in het IMSA-kampioenschap en heeft ook met LMP2’s geracet: “Ik heb nooit eerder in een GT-auto gereden en Abu Dhabi is een gave plek dus ik kijk ernaar uit. Hopelijk kunnen Felix en ik de baas aan wat zilverwerk helpen.”