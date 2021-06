Manthey Porsche wint drastisch ingekorte 24 uur van de Nürburgring

Ruim veertien uur kon er niet gereden worden op de Nürburgring Nordschleife en wel met een goede reden. Zeer dichte mist trok zaterdagavond over het circuit en rond 21.30 uur vond de wedstrijdleiding het zodanig slecht dat de rode vlag gezwaaid werd. Uiteindelijk moest er de hele nacht en ochtend gewacht worden voordat de actie hervat kon worden. Dat gebeurde om 12.00 uur met de #1 Rowe BMW van Philipp Eng aan de leiding van de wedstrijd.

Ondanks dat de race daarmee maximaal 9,5 uur duurde, was er een overvloed aan drama tijdens de race. Zo was er een aanrijding tussen Raffaele Marciello en Michele Beretta waarbij de Audi van Beretta flinke averij opliep. Deze wagen viel daardoor ver terug. Niet veel later ging het mis voor Maro Engel in de HRT Mercedes. De rappe Duitser maakte naar verluidt een inschattingsfout bij het insturen van Tiergarten en vloog rechtdoor over het gras de bandenstapels in. Ook de iconische ‘Foxtail’ Opel Manta was bij dat incident betrokken en had een beschadigde voorwielophanging. Engel was klaar, de Manta keerde op eigen kracht terug in de pitbox voor reparaties.

Ook voor de winnaar van vorig jaar, de Rowe BMW van Eng en Catsburg, verliep de race niet op rolletjes. Met iets meer dan twee uur te gaan werd de wagen in de pits gebracht en zorgden elektrische problemen ervoor dat de titelverdediger de race niet uit zou rijden. De andere BMW van Rowe Racing, de #98 met Sheldon van der Linde aan boord, kwam daarna aan de leiding. Dat duurde enige tijd tot Kevin Estre in de #911 Manthey Porsche het heft in handen nam bij de laatste pitstop.

Estre kwam met een marge van zo'n twaalf seconden aan de leiding voor Van der Linde. De Fransman hield vervolgens in de laatste fase van de race stand. Estre won de race samen met Michael Christensen, Matteo Cairoli en Lars Kern. Die laatste reed vanwege de langdurige rode vlag niet de twee ronden die verplicht zijn om in de uitslag opgenomen te worden. Van der Linde kwam als tweede aan de finish.

De strijd om de derde plaats was ook interessant en ging tussen Porsche en Mercedes. Raffaele Marciello (GetSpeed Mercedes) besliste dat duel in zijn voordeel in de voorlaatste ronde toen hij Sven Müller in de #44 Falken Porsche passerde op de Nordschleife. Car Collection Motorsport eindigde met Nico Müller op de vijfde plaats.

De 2021-editie van de 24 uur van de Nürburgring gaat de boeken in als de kortste race ooit. De raceleider voltooide slechts 59 ronden gedurende de wedstrijd. Maar liefst negen equipes eindigden binnen dezelfde ronde als de leider.