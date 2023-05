LIVE: De 24 uur van Nürburgring op de legendarische Nordschleife

De 24 uur van de Nürburgring werd in 1970 voor het eerst verreden als officieel erkende race en is anno 2023 toe aan de 51e editie. Daar waar het evenement leunt op deelname van amateurs, zijn ook de beste professionals uit zowel de GT-racerij als de endurance aanwezig op het 25,3 kilometer lange circuit in de Eifel. Deze toppers staan zaterdag om 16.00 uur grotendeels aan de start in een van de 32 GT3-bolides die aan het evenement deelnemen. Dat geldt onder meer voor Nederlanders Renger van der Zande, Yelmer Buurman, Indy Dontje, Colin Caresani en Nick Catsburg. Robin Frijns, de winnaar van vorig jaar, is er dit jaar niet bij. Verder wordt het deelnemersveld aangevuld met maar liefst 103 bolides in diverse andere klassen.

De volledige 24 uur van de Nürburgring is van start tot finish te volgen via de livestream bovenaan deze pagina. Het startsein voor de race wordt zaterdag om 16.00 uur gegeven, de finish vindt zondag rond hetzelfde tijdstip plaats.