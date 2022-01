LIVE: 24 uur van Dubai, zonder Jos Verstappen maar met Vermeulen en Bleekemolen

Dit weekend wordt in Dubai de traditionele 24-uursrace verreden, de aftrap van de 24H Series. Alle ogen waren gericht op de officiele comeback van Jos Verstappen. De voormalig Formule 1-coureur zou in de Porsche van GP-Elite een team vormen met Thierry Vermeulen, de zoon van manager Raymond, en Roger Hodenius en Steven van Rhee. Verstappen moest op het laatste moment echter vanwege privéomstandigheden afhaken en droeg het stuurtje over aan Porsche Supercup-kampioen Larry ten Voorde.

De ervaren Porsche-coureur toonde direct zijn snelheid en aanpassingsvermogen. Het viertal pakte de pole-position in de 992 Pro-klasse, ten koste van de Red Camel-Jordans.nl van Ivo Breukers, Jeroen Bleekemolen, Morris Schuring en Julius Adomavicius.

De pole-position voor de endurancerace ging naar de #7 MS7 by WRT met Dries Vanthoor achter het stuur. De Belg vormt een team met Christopher Mies, Thomas Neubauer, Axcil Jefferies en Mohammed Saud Fahad al Saud. De tweede plaats ging naar de Mercedes-mannen Hubert Haupt, Khaled al Qubaisi, Raffaele Marciello en Manuel Metzger. Indy Dontje claimde in de #777 Mercedes de derde plaats met teamgenoten Mohammed al Faisal al Zubair, Luca Stolz en Martin Konrad. In de GT3 P/A ging de pole naar het Nederlandse MP Motorsport met vader en zoon Henk en Daniel de Jong, Jaap van Lagen en Bert de Heus.