Na een ongeluk tijdens de eerste ronde van de Nürburgring Endurance Series was de Opel Manta met de herkenbare vossenstaart net weer opgebouwd. De wagen stond in de werkplaats in Sandesneben, maar vloog naar verluidt door een defecte accu in de brand. De vrijwillige brandweer van Sandesneben, Schönberg en Franzdorf is ter plekke gekomen om het vuur te doven. Zo kon voorkomen worden dat het vuur oversloeg op het gebouw. De wagen is echter zwaar beschadigd.

Eigenaar Olaf Beckmann heeft laten weten dat de wagen opnieuw opgebouwd zal worden. De 75-jarige eigenaar weet niet hoeveel tijd dit in beslag gaat nemen. De jubileumeditie van de 24 uur van de Nürburgring komt derhalve te vroeg voor de publiekslieveling. De wagen heeft het de laatste jaren zwaar te verduren gehad. In 2015 haalde de wagen voor het laatst de finish van de uithoudingsproef, al werd de wagen door schade vaak opgelapt zodat deze aan het eind van de race toch nog even op de baan zou komen.

Beckmann doet al sinds jaar en dag mee met de 'Foxtail Manta' aan races, sinds 1998 heeft de wagen in elke editie van de 24 uurs-wedstrijd op de Nürburgring-Nordschleife aan de start gestaan. De wagen is in de tweede helft van de jaren tachtig gebouwd en doet mee in de SP3-klasse, de categorie voor wagens met een motorinhoud minder dan 2000cc. Het project werd ooit gestart door Volker Strycek, die voorheen verantwoordelijk was voor het DTM-project van Opel. Kissling Motorsport bouwde de wagen op basis van een uniek chassis.

De vijftigste editie van de 24 uur van de Nürburgring wordt in het Hemelvaartsweekend verreden. Er staan 138 wagens op de deelnemerslijst. Manthey Racing is de titelverdediger met de 'Grello' Porsche GT3 R.

#271 Opel Manta: Olaf Beckmann, Peter Hass, Volker Strycek Foto: Jan Brucke/VLN