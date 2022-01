Jos Verstappen maakt rentree in Dubai: “Zijn pure snelheid is enorm goed”

Dat Jos Verstappen meedoet aan de race in Dubai heeft alles te maken met het feit dat hij sinds vorig jaar de coach is van Thierry Vermeulen. De zoon van Max Verstappen-manager Raymond Vermeulen werkte in 2021 zijn eerste volledige jaar in de autosport af in de Porsche Carrera Cup Benelux en gebruikt de wintermaanden om in de Porsche Sprint Challenge Middle East nog wat meer race-ervaring op te doen, als voorbereiding op zijn tweede racejaar. Besloten werd om ook de 24 uur van Dubai in het programma op te nemen en Verstappen daarin een van de teamgenoten van Vermeulen te laten zijn.

De afgelopen dagen hebben Verstappen en Vermeulen al de nodige oefenronden gereden tijdens de onofficiële testsessies op het Dubai Autodrome. “We zijn maandag aangekomen en hebben sindsdien elke dag een beetje gereden”, vertelt Vermeulen aan Motorsport.com. “Het gaf ons de kans om te wennen aan elkaar, de Hankook-banden, het circuit en het feit dat je met veel andere auto’s op de baan bent. We hopen allemaal natuurlijk dat het een goede 24 uur wordt. Tot nu toe zijn we erg tevreden.”

Vermeulen zit straks op de eerste rang voor de eerste race die Jos Verstappen op een circuit rijdt sinds de Baku City Challenge in 2012. “We hebben samen veel getest voor de Carrera Cup en andere races, dus om nu dan samen een keer aan een wedstrijd mee te doen is natuurlijk heel mooi”, zegt Vermeulen, die het inmiddels wel gewend is om het asfalt te delen met Verstappen. “Het zal voor mij uiteindelijk niet heel anders zijn dan wanneer ik een testdag heb met Jos. Maar natuurlijk is het gaaf om samen een race te rijden, want tijdens zo’n raceweekend komen zijn kwaliteiten als coureur pas echt goed naar voren.”

Vooralsnog verloopt het in Dubai allemaal volgens plan. Vermeulen: “We hebben geen technische problemen gehad en er is geen contact geweest met andere auto’s. Dat zijn natuurlijk altijd goede dingen als je je voorbereidt op een 24 uursrace. Het gaat er vooral om dat er niets kapot gaat en dat je zo constant mogelijk rijdt. Daarvoor moet je de baan en auto goed leren kennen.”

Over hoe het ervoor staat met de snelheid van Jos, doet Vermeulen uit de doeken: “Je merkt dat het voor hem meer een hobby is geworden. Hij is niet elke dag met de sport bezig zoals sommige anderen. Maar zijn pure snelheid is gewoon enorm goed. En ik denk ook dat in verkeer en in bepaalde situaties waarin ervaring heel belangrijk is, Jos erg sterk zal zijn, dus als het gaat om zaken inschatten. Zelfs na zoveel jaar niet geracet te hebben zie je die dingen nog wel terug. Maar het is op de eerste plaats een hobby. Dat maakt het voor ons allemaal echter extra leuk. Wij kunnen erg veel leren, terwijl Jos aan het genieten is op de baan.”

Verstappen en Vermeulen rijden de 24 uur van Dubai samen met Roger Hodenius en Steven van Rhee. Beide goede bekenden van Vermeulen. “Steven reed het afgelopen jaar net als ik voor GP Elite in de Porsche Carrera Cup Benelux. Maar we kennen elkaar eigenlijk vanuit de GT4”, aldus Vermeulen. “Roger is onze AM-rijder. Ik ken hem ook via GP Elite. Hij is er bij testdagen heel vaak bij. We dachten dat hij wel een goede rijder zou zijn om samen met ons deze 24 uursrace te rijden. We denken hiermee een constant team te hebben dat aan de finish kan komen en hopelijk op een zo goed mogelijke positie.” Vermeulen vindt het lastig om de kansen van het viertal in te schatten voor de race. “Ons eerste doel is om de race te eindigen. Verder is het op dit moment erg lastig te zeggen hoe goed de pace van ons alle vier zal zijn. Dat zal gedurende de wedstrijd moeten blijken. We moeten gewoon een constante race rijden en geen fouten maken.”

Op de Porsche 911 GT3 Cup met startnummer 933 prijkt groot het logo van Perridon Holdings, de investeringsmaatschappij waarmee Michel Perridon actief is in Dubai en Abu Dhabi. Tijdens de onofficiële trainingen liet de sponsor van Vermeulen, die een lange historie heeft met Jos Verstappen, zich al even in de garage zien. Volgens Vermeulen was Perridon de drijvende kracht achter de comeback van Verstappen als coureur: “Het was een van zijn doelen om Jos nog een keer in een endurancerace te zien. Ze hebben vroeger natuurlijk veel samengewerkt in de Formule 1. Dat het nu gebeurt in zijn thuisgebied, is enorm speciaal voor hem. Hij woont in Dubai, dus het is voor hem om de hoek. Laten we hopen dat dit geluk brengt en we iets moois kunnen laten zien.”

Tips van Max

In de Porsche Sprint Challenge Middle East heeft Vermeulen er inmiddels twee ronden op zitten. In november reed hij in Bahrein en in december kwam hij tijdens het voorprogramma van de Formule 1 in actie in Saudi-Arabië. “We zijn hier om te leren en meer ervaring op te doen in de Cup-auto”, onderstreept Vermeulen nog eens het idee achter zijn avontuur in het Midden-Oosten. “We willen zoveel mogelijk meters maken zodat we, als we straks weer in Europa racen, meteen vooraan mee kunnen doen. Het was wel even wennen. Je hebt toch te maken met andere rijders en circuits. Maar ik heb tot nu toe al veel geleerd. Er is sprake van goede progressie.”

“Om samen met de Formule 1 te rijden was heel speciaal”, blikt hij terug op het weekend in Jeddah. “Je rijdt daar met je Porsche toch in het voorprogramma van het hoogste wat je in de autosport kunt bereiken. Het was gaaf om dat tijdens mijn eerste échte racejaar gelijk al mee te maken. Ik kreeg daar wel kippenvel van. Het was ook nog mijn eerste keer op een echt stratencircuit. Die twee dingen samen maakten het een enorm bijzonder weekend voor me.”

Vermeulen deelde in Saudi-Arabië in zekere zin de baan met Max Verstappen, wiens opkomst in de autosport hij van zeer nabij heeft meegemaakt dankzij het werk van zijn vader Raymond. Vermeulen laat weten tijdens het weekend in Jeddah ‘kleine tips’ van de latere Formule 1-kampioen te hebben gekregen. “We hebben sowieso altijd wel contact met elkaar, maar als je op hetzelfde circuit bent is het natuurlijk helemaal mooi om te horen wat hij van een baan vindt”, aldus Vermeulen, die achtste en zevende werd op het snelle stratenparcours. “Zo heb ik nog een paar kleine tips gekregen. Je spreekt elkaar natuurlijk wel tijdens zo’n weekend en daarnaast kan ik hem gewoon een appje sturen met onboardbeelden of met een vraag, als ik iets wil weten. Dat gaat altijd heel vriendschappelijk. Dat is niet anders dan wanneer ik er met een andere vriend over zou praten. Alleen heeft Max er natuurlijk wel héél véél verstand van!”

Later deze maand gaat het seizoen verder met een ronde in Dubai. In februari wordt er nog op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi gereden, alvorens het kampioenschap wordt afgesloten met een tweede treffen in Bahrein. Hoe het plan voor de rest van 2022 eruit ziet, staat nog niet vast. Een overstap naar de Porsche Carrera Cup Duitsland behoort tot de mogelijkheden, maar er zou ook gekozen kunnen worden voor een tweede jaar in de Porsche Carrera Cup Benelux. “We bekijken het stap voor stap”, zegt Vermeulen. “Op basis van hoe het hier allemaal gaat, zullen we een beslissing nemen.”

Op donderdag vinden de officiële vrije trainingen en kwalificatie plaats voor de 24 uur van Dubai. De wedstrijd begint vrijdag om 12.00 uur Nederlandse tijd en eindigt zaterdag op hetzelfde tijdstip.