Jos Verstappen maakt rentree in 24 uur van Dubai

Verstappen doet dienst als coach van de jonge Vermeulen. De beide families hebben een band die lang teruggaat, Raymond Vermeulen is al sinds jaar en dag de manager van Max Verstappen. Vermeulen komt dit seizoen uit in de Porsche Carrera Cup Benelux, waarin hij eerder deze maand in Assen zijn eerste race won. Vermeulen gaat begin volgend jaar zijn eerste endurance-ervaring opdoen en krijgt met Verstappen senior een bulk aan expertise naast zich.

Verstappen zei: “Ik vind het leuk om weer een keer te racen en voor Thierry is het goed om nog meer ervaring op te doen. Deze kans kwam voor ons allemaal mooi uit. Ik weet nog niet of het eenmalig is of dat het een vervolg krijgt. Ik wil eerst zien of dit bevalt.” Op zijn beurt voegde Vermeulen toe: “De 24 uur van Dubai wordt de eerste endurance-race van GP Elite. Het is mooi dat we dit samen kunnen doen en dat we daar de vaste mensen om ons heen hebben. En het is natuurlijk ook heel mooi om samen met Jos in actie te kunnen komen, nadat hij mij het hele jaar goed geholpen heeft.”

De 24 uur van Dubai is een wedstrijd in het 24H Series-kampioenschap, die jaarlijks in januari gehouden wordt. Voor Verstappen en Vermeulen is de stap overigens ook een commerciële keuze: “Omdat we dachten aan deelname aan races in het Midden-Oosten en Michel Perridon momenteel enorm aan het investeren is in Dubai en Abu Dhabi, leek het hem mooier om het bedrijf waarmee hij die investeringen daar doet op de auto te hebben”, aldus Vermeulen. “Dus halverwege het seizoen hebben we het logo van Perridon Holdings op de auto gezet en de kleur van de auto veranderd naar zwart met goud.”

Wie de andere twee coureurs op de auto van Verstappen en Vermeulen zijn, is nog niet bekend.

Thierry Vermeulen, Porsche Carrera Cup Benelux, Assen Photo by: Porsche Carrera Cup Benelux