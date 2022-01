Jos Verstappen toch niet in actie tijdens 24 uur van Dubai

Verstappen zou samen met Thierry Vermeulen, die hij sinds vorig jaar coacht, met een Porsche 911 GT3 Cup van Team GP Elite deelnemen aan de langeafstandswedstrijd in de Verenigde Arabische Emiraten. De precieze reden waarom hij op het laatste moment toch niet meedoet aan de race, is niet bekend.

De afgelopen dagen was de 49-jarige Limburger nog wel van de partij bij de onofficiële testsessies voor de 24 uur van Dubai. Volgens de zoon van manager Raymond Vermeulen maakte Verstappen hierin een snelle indruk. “Zijn pure snelheid is enorm goed”, vertelde de zoon van Max Verstappen-manager Raymond Vermeulen na afloop van de testdagen aan Motorsport.com.

Op donderdagochtend ontbrak de naam van Jos Verstappen echter op de deelnemerslijst. Larry ten Voorde, die als coach met Team GP Elite was afgereisd naar Dubai, is opgeroepen als zijn vervanger. Naast Ten Voorde en Vermeulen rijden ook Roger Hodenius en Steven van Rhee met de door Perridon Holdings gesponsorde #933 Porsche in Dubai.

Zoals het nu lijkt, maakt Verstappen zijn rentree in de autosport nu in Jack’s International Drenthe Rally, die eigenlijk in november zou worden verreden maar wegens corona verplaatst werd naar 12 maart.