Geen 12 uur van Bathurst in 2021 door gesloten grenzen Australië

De Australische autosport heeft een flinke oplawaai gekregen als gevolg van de coronacrisis. De Grand Prix van Australië, de traditionele opening van het Formule 1-seizoen, ging niet door na een aantal positieve tests bij teamleden van McLaren. Kort daarna besloten de Australische autoriteiten om de grenzen van het land te sluiten. Aangezien er nog geen zicht op is wanneer het land weer opengaat, heeft men besloten om de internationale GT-race te annuleren.

“Dit was een lastige beslissing, maar wel eentje die we moesten nemen”, aldus Supercars CEO Sean Seamer, mede-organisator van het evenement. “Het evenement is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een race die wereldwijd tot de verbeelding spreekt. We verwachten dat de internationale grenzen van Australië nog enige tijd gesloten blijven en daarom hebben we in het belang van deelnemers, fans, sponsoren en uitzendgerechtigden nu alvast besloten om de race niet door te laten gaan. We hopen dat het evenement in 2022 terug kan keren op de internationale kalender.”

De 12 uur van Bathurst maakte de afgelopen jaren deel uit van de International GT Challenge. Dit kampioenschap begint volgend jaar met de 24 uur van Spa-Francorchamps. In plaats van de race rond de klok zal er een extra Supercars-evenement gehouden worden op de legendarische Mount Panorama. Shane van Gisbergen schreef dit weekend samen met Garth Tander de Bathurst 1000 op zijn naam.

Het is niet duidelijk of de Australische grenzen tijdig geopend worden voor de opening van het Formule 1-seizoen 2021.

Met medewerking van Andrew van Leeuwen