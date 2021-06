Rode vlag in 24 uur van Nürburgring vanwege dichte mist

De race was zes uur oud toen de race geneutraliseerd werd vanwege de dichte mist. Die laaghangende bewolking trok eerder op de avond uit westelijke richting over het circuit waarbij het Grand Prix-circuit en de Döttinger Höhe al vroeg een probleem werden. Toen daarna ook andere delen van het circuit last kregen van de mist, besloot de wedstrijdleiding om extra Code 60-zones in te stellen.

Toen er rond de klok van 21.30 uur maar liefst vijftien zones waren waar de maximale snelheid van 60 kilometer per uur aangehouden moest worden, vond de wedstrijdleiding het genoeg. De rode vlag werd gezwaaid, waarna de wagens zich verzamelden in de pitstraat. Om 22.30 uur maakte de wedstrijdleiding bekend dat om 6.00 uur zondagochtend de volgende update gegeven wordt over het vervolg van de wedstrijd. De race zal op z'n vroegst om 7.00 uur weer van start gaan.

Chaotische openingsfase

Het weer was de afgelopen uren stabiel na een behoorlijk chaotische openingsfase van de wedstrijd. Nicky Catsburg voerde het veld na het vallen van de groene vlag aan, maar al snel kwam de regen naar beneden. De meeste teams begonnen op slicks aan de wedstrijd terwijl het circuit op verschillende plekken nog vochtig was. Na 45 minuten kwam de regen echt met bakken uit de hemel waardoor alle teams naar binnen kwamen voor regenbanden. De race was vanaf dat moment een soort 'Survival of the Fittest'.

Coureurs op slicks werden verrast door de plotselinge regenval, aquaplaning en langzamere rijders. Het zorgde voor verschillende crashes op de 25 kilometer lange omloop. De zwaarste crash vond plaats in Tiergarten, aan het eind van het lange rechte stuk. Daar ging Stefan Branner zwaar over de kop met zijn Porsche. De coureur werd voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis, maar kort na het zwaaien van de rode vlag liet de organisatie weten dat de Duitser het goed maakte.

Wat betreft de Nederlandse en Belgische inbreng zijn er in ieder geval twee uitvallers te noteren. Dries Vanthoor, die de auto deelde met onder andere Robin Frijns, ging in het derde uur van de baan toen hij even op het gras kwam. Hij kwam hard in de bandenstapels terecht, maar slaagde erin de wagen terug te brengen naar de pits. Daar werd schade aan het chassis van de Audi R8 LMS geconstateerd. Phoenix Racing trok de wagen daarom terug.

Tom Coronel ging in het vijfde uur van de wedstrijd hard van de baan in de Stefan Bellof-S. Direct was duidelijk dat de Huizenaar zijn weg niet kon vervolgen met de zwaar beschadigde wagen.

HRT Mercedes aan kop na eerste kwart

De #4 HRT Mercedes ging bij het vallen van de rode vlag aan de leiding in de wedstrijd. Adam Christodoulou zat ten tijde van de rode vlag aan het stuur van de AMG-GT3. Alexander Sims lag in de #20 Schubert BMW op de tweede plaats voor Kim-Luis Schramm in de #11 Phoenix Audi. De Rowe BMW van Sheldon van der Linde lag vierde gevolgd door de #911 Porsche van Manthey Racing en de #1 Rowe BMW.

Update 9.12 uur: De wedstrijdleiding heeft zojuist laten weten dat de procedure voor de herstart om 9.30 uur begint. Men hoopt de race om 10.40 uur weer te laten herbeginnen.