24 uur Nürburgring: Engel bezorgt HRT pole op natte Nordschleife

Ondanks de strenge maatregelen rond COVID-19 is de organisatie van een van de grootste Europese enduranceraces erin geslaagd om een evenement op poten te zetten. Ten opzichte van voorgaande jaren is het deelnemersveld aanzienlijk kleiner, maar behalve het ontbreken van het de Manthey Porsches heeft het startveld absoluut niet aan kwaliteit ingeboet. Dat bleek vrijdagavond ook nog maar eens tijdens de kwalificatie voor de beste dertig equipes uit de kwalificaties die eerder op donderdag en vrijdag verreden werden.

Voor die sessie waren de omstandigheden behoorlijk ontregelend voor coureurs. Op het ene deel van de 25 kilometer lange omloop regende terwijl de zon elders meer macht had. Het zorgde ervoor dat bandenkeuze cruciaal was, evenals de timing. In het beslissende deel ging Maro Engel er vandoor met pole-position, hij dook met de #4 Mercedes AMG GT3 als eerste onder de 9 minuten-grens en dat was voldoende voor pole-position. Het was voor Engel - die de wagen deelt met Adam Christodoulou, Luca Stolz en Manuel Metzger - al zijn derde pole-position voor de legendarische race.

Luca Ludwig bracht de Ferrari 488 GT3 enigszins verrassend op de tweede plaats, hij noteerde zijn tijd op het allerlaatste moment. Hoewel hij vier seconden langzamer was dan Engel, overtrof Ludwig met de tweede plaats zijn eigen verwachtingen. Daarachter stonden weer twee Mercedessen: De #93 Getspeed van Raffaele Marciello en de #22 10Q Mercedes van Daniel Juncadella. Nicky Catsburg begint zaterdag vanaf een goede uitgangspositie aan de 24 uur van de Nürburgring, zijn teamgenoot Nick Yelloly klokte de vijfde tijd met de BMW M6 GT3.

Eerder op de vrijdag moest Robin Frijns zich ziek afmelden voor de 24 uur van de Nürburgring. De Limburger zou aanvankelijk onderdeel uitmaken van de line-up van Car Collection Motorsport, maar was niet fit genoeg. Na een test bleek Frijns overigens niet besmet te zijn met het coronavirus. De overgebleven coureurs Mirko Bortolotti, Christopher Haasse en Markus Winkelhock eindigden in de kwalificatie op de elfde plaats en werken de rest van het weekend met z'n drieën af.

Uitslag 24 uur van de Nürburgring - Top-30 kwalificatie

01. Haupt-Mercedes #4 (Christodoulou/Engel/Stolz/Metzger)

02. Octane126-Ferrari #26 (Grossmann/Trummer/Hirschi/Ludwig)

03. GetSpeed-Mercedes #9 (Schiller/Götz/Buhk/Marciello)

04. 10Q-Mercedes #22 (Heyer/Asch/Jäger/Juncadella)

05. Rowe-BMW #99 (Sims/Catsburg/Yelloly/Eng)

06. Schnitzer-BMW #42 (Farfus/Klingmann/Tomczyk/S. van der Linde)

07. GetSpeed-Mercedes #8 (Perrodo/Collard/Vaxiviere/Jöns)

08. Rowe-BMW #98 (Wittmann/Auer/Blomqvist/Eng)

09. Walkenhorst-BMW #101 (Krognes/Pittard/Jensen/Pepper)

10. GetSpeed-Mercedes #10 (Shoffner/Hill/Palttala/Soulet)

11. Car-Collection-Audi #3 (Bortolotti/Haase/Winkelhock)

12. Phoenix-Audi #5 (Schramm/Beretta/Gounon/Stippler)

13. Phoenix-Audi #1 (N. Müller/Vanthoor/Vervisch/Stippler)

14. Frikadelli-Porsche #30 (Abbelen/A. Müller/Renauer/Siedler)

15. Land-Audi #29 (Drudi/Mies/Rast/K. van der Linde)

16. Walkenhorst-BMW #100 (Walkenhorst/Ziegler/F. von Bohlen/M. von Bohlen)

17. KCMG-Porsche #18 (Bamber/Bergmeister/Bernhard/Olsen)