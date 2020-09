24 uur Nürburgring ligt hele nacht stil vanwege noodweer

De wedstrijdleiding besloot de wedstrijd zaterdagavond rond 22.30 uur lokale tijd stil te leggen vanwege forse regenval. Dit zorgde er niet alleen voor dat er veel water bleef staan op de baan, het zicht was bovendien slechts 50 meter. Op dat moment kon de wedstrijdleiding de veiligheid van de deelnemers en de medewerkers niet meer garanderen en werd de rode vlag gezwaaid. Aangezien de regenval de gehele nacht neer bleef delen in de Eifel, besloot de wedstrijdleiding om pas bij het aanbreken van de nieuwe dag te denken aan een herstart. Om 7.00 uur maakte de wedstrijdleiding bekend dat de pitlane om 7.30 uur open zou gaan waarna de herstartprocedure opgestart zou worden. Naar verwachting komen de wagens rond 8.00 uur weer in actie.

Op het moment dat de wedstrijd onderbroken werd, domineerde Audi de wedstrijd met drie wagens in de eerste drie posities. De #1 Phoenix Racing Audi gaat aan de leiding voor de #29 Land Motorsport Audi. Car-Collection maakt het voorlopige podium compleet voor Audi, de #3 bezet momenteel de derde plaats.

De Audi's grepen de macht nadat de beide Mercedessen, die de race tot dan toe domineerden, in de fout gingen. De #4 Haupt Motorsport Mercedes verloor de aansluiting met de leiders toen Manuel Metzger crashte bij Schwalbenschwanz. De #9 GetSpeed Mercedes kwam vervolgens aan de leiding, maar Raffaele Marciello werd getroffen door het noodlot. Marciello maakte een crash mee, maar kon aanvankelijk zijn weg vervolgen. Niet veel later ging er toch iets kapot aan de wagen en vloog de coureur alsnog van de baan.

Van de #4 is bekend dat deze wagen definitief uitgevallen is, de #9 GetSpeed Mercedes is gedurende de rode vlag gerepareerd en komt - weliswaar met een forse achterstand - weer aan de start.

Als de wedstrijd zondagochtend rond 8.00 uur achter de safety car hervat wordt, is er nog zo'n 7,5 uur te gaan in de 48ste editie van de Nürburgring. De finish zal hoe dan ook om 15.30 uur plaatsvinden.

Stand bij herstart 24 uur van de Nürburgring

1. Phoenix-Audi #1 (N. Müller/Vanthoor/Vervisch/Stippler)

2. Land-Audi #29 (Drudi/Mies/Rast/K. van der Linde)

3. Car-Collection-Audi #3 (Bortolotti/Haase/Winkelhock)

4. Rowe-BMW #99 (Sims/Catsburg/Yelloly/Eng)

5. KCMG-Porsche #18 (Bamber/Bergmeister/Bernhard/Olsen)

6. Schnitzer-BMW #42 (Farfus/Klingmann/Tomczyk/S. van der Linde)

7. Phoenix-Audi #5 (Schramm/Beretta/Gounon/Stippler)

8. Haupt-Mercedes #6 (Assenheimer/Baumann/D. Müller/Engel)

9. KCMG-Porsche #19 (Olsen/Liberati/Burdon/Imperatori)

10. Frikadelli-Porsche #31 (Kern/Jaminet/Martin/Arnold)

11. Haupt-Mercedes #2 (Haupt/Buurman/Bastian/Ellis)

12. Rowe-BMW #98 (Wittmann/Auer/Blomqvist/Eng)

13. Walkenhorst-BMW #101 (Krognes/Pittard/Jensen/Pepper)

14. Falken-Porsche #33 (Engelhart/S. Müller/Bachler/Werner)

15. 10Q-Mercedes #22 (Heyer/Asch/Jäger/Juncadella)

16. Falken-Porsche #44 (Bachler/S. Müller/Dumbreck/Ragginger)