United Autosport neemt vanaf 2023 voor het eerst deel aan de LMP2 Pro/Am-klasse en dient in ieder geval één bronze-rated coureur in te zetten. Dit houdt verband met de inschaling van coureurs. Zo worden de meest ervaren coureurs ingeschaald als 'gouden' rijder. Nelson Piquet Jr. reed in 2008 een volledig Formule 1-seizoen voor Renault en kwam in 2009 tot en met de Grand Prix van Hongarije in actie voor het Franse merk. De Braziliaan won ook de eerste Formule E-titel in het seizoen 2014-2015. Hij reed in 2017 voor het laatst in de LMP2 voor het team van Rebellion Racing in het WEC.

Piquet Jr. verloor in 2019 zijn zitje bij het Formule E-team van Jaguar en focuste zich daarna vooral op het racen in de Stock Car Pro Series in zijn thuisland. De 36-jarige coureur hoopt dat zijn nieuwe samenwerking met United Autosports hem de kans biedt om weer deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans, iets wat hij voor het laatst deed in 2017 met Rebellion. "Ik kijk er naar uit om weer in een LMP2 te racen", aldus Piquet Jr. "Daniel en ik hebben in het verleden in Brazilië geracet en kennen elkaar goed. Ik ben blij dat ik de kans krijg om nog een keer met hem te racen. Het is overigens ook altijd goed om een plan voor de lange termijn te hebben. Ik denk dat deze kans in de Pro/Am-klasse ons in staat stelt om een succesvolle toekomst in de racerij te hebben en misschien kunnen we wel voor een Le Mans-overwinning gaan."

United-teambaas Richard Dean is ook content met het aantrekken van Piquet Jr. en de andere twee rijders. "Daniel en Andy hebben goed samengewerkt in de LMP3 en verdienen deze kans in de LMP2", aldus de leidinggevende. "De toevoeging van Nelson aan deze line-up, is echt te gek. Hij is ervaren, snel en zal belangrijk worden in onze strijd voor de LMP2-titel."

United rijdt momenteel met één Oreca in de LMP2-klasse met het Britse trio Phil Hanson, Duncan Tappy en Tom Gamble. In de LMP3-klasse rijdt de renstal met twee Ligier JS P320's. Het Brits-Amerikaanse team bereidt zich met twee Oreca's in het WEC voor op de 24 uur van Le Mans.