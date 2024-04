Teammanager komt om het leven bij ongeluk in paddock Barcelona

Een treurig bericht vanuit het Circuit de Barcelona-Catalunya. Tijdens de voorbereidingen voor de Michelin Le Mans Cup - een klasse in het voorprogramma van de European Le Mans Series - is teammanager van Proton Huber Competition, Gerhard Freundorfer, om het leven gekomen bij een ongeluk met een van de teamtrucks. Na het ongeluk was medische assistentie snel ter plaatse, maar het mocht niet baten.

"Namens het circuit wil ik graag uitspreken dat we geschokt zijn door het nieuws en we willen onze condoleances overbrengen aan zijn familie, vrienden en de hele paddock in de European Le Mans Series", reageert uitvoerend circuitdirecteur Josep Lluís Santamaria.

Ook de organisatie achter het ELMS, de Automobile Club de l'Ouest, reageert geschokt op het nieuws. "We werden vanochtend wakker met het nieuws van het overlijden van Gerhard Freundorfer. Iedereen die betrokken is in de endurance-racerij is hier verdrietig van", vertelt ACO-directeur Pierre Fillon. "Gerhard was lid van de endurance-familie en iedereen gaat hem enorm missen. Ik wil namens iedereen binnen de ACO onze condoleances aan de familie en vrienden aanbieden."

CEO van de Le Mans Endurance-tak Frédéric Lequin voegt zich bij de woorden van Fillon en Santamaria. "Wij bieden onze condoleances aan de familie van Gerhard Freundorfer, en in het bijzonder aan zijn vrouw Karola", verklaart Lequin. "Dit is een hele verdrietige dag voor iedereen die betrokken is bij de endurance-racerij."

Proton Huber neemt met een Porsche deel aan de Michelin Le Mans Cup. Het is nog niet bekend of het team in Barcelona wel van start gaat. De verwachting is dat de organisatie de rest van het weekend wel laat doorgaan.