Racing Team Nederland ook tijdens ELMS Monza in actie

Frits van Eerd en Giedo van der Garde nemen de wedstrijd voor hun rekening terwijl Job van Uitert met zijn vaste ELMS-team United Autosports gaat rijden. Het Europese Le Mans-kampioenschap werkt een wedstrijd over vier uur af op Monza. Naast Racing Team Nederland komen ook RealTeam Racing en JOTA aan het vertrek in de ELMS-wedstrijd. RealTeam komt uit met Esteban Garcia en voormalig Le Mans-winnaar Loïc Duval. JOTA zet de Zuidoost-Aziatische coureurs Sean Gelael en Jazeman Jafaar in. Zij deden eerder al enkele races voor het team in 2018/2019.

Daarmee staan er negentien LMP2’s, allemaal uit de Oreca-fabriek, op de startlijst en is het totale startveld uitgebreid tot 44 wagens. Nyck de Vries komt vanwege verplichtingen in de Formule E niet in actie voor zijn team G-Drive. Hij wordt vervangen door Mikkel Jensen.

Kessel Racing geeft forfait voor Monza WEC

De WEC-wedstrijd op het legendarische Monza vindt plaats op 18 juli plaats. De race gaat door zonder de GTE Am-formatie Kessel Racing. Zij kwamen recent in Portimao nog gewoon aan de start, maar kunnen door logistieke problemen niet op tijd in ItalIë zijn. Daardoor staan er nog altijd 37 wagens aan de start voor de race over 6 uur.