De Vries met G-Drive in ELMS

De Vries racet dit jaar met het Mercedes-fabrieksteam in de Formule E en is daarnaast met Racing Team Nederland actief in het World Endurance Championship. Met de Nederlandse formatie neemt hij ook deel aan de 24 uur van Le Mans.

De komende maanden wordt zijn agenda nog iets verder gevuld met de deelname aan het ELMS-kampioenschap. Het seizoen zou aanvankelijk al in april beginnen, maar is door het coronavirus uitgesteld. Nu staat de eerste race op de planning voor zondag 19 juli. Deze wordt verreden op het circuit van Paul Ricard. De andere races worden verreden op Spa-Francorchamps, Barcelona, Monza en Portimao

De Vries vormt bij de sterke formatie een team met Mikkel Jensen en Roman Rusinov, al is het nog de vraag of hij tijdens de ronde op Spa in actie kan komen. Die wedstrijd op 9 augustus valt samen met een van de Formule E-races in Berlijn. Zijn vervanger bij G-Drive is nog niet bekend.