Van Uitert test positief op corona, United Autosports trekt auto terug

De Nederlandse coureur Job van Uitert onderging vrijdagochtend Italië een reguliere coronatest. Die bleek positief waarop hij direct in zelfisolatie ging. Volgens het protocol werd nog dezelfde dag een tweede PCR-test afgenomen. Ook het resultaat van die test was positief en dus kan het team dit weekend niet met de #32 wagen in actie komen. De andere twee coureurs – Nico Jamin en Manuel Maldonado – zijn ook direct getest. Zij zijn beiden negatief.

Van Uitert laat op zijn sociale media weten dat hij er van baalt: "Ik zal mezelf isoleren, met als eerste prioriteit om te herstellen en sterker terug te komen."

United Autosports heeft op Monza nu nog maar één ijzer in het vuur in de topklasse: De #22 auto van Jonathan Aberdein, Tom Gamble en Phil Hanson. Daarnaast heeft het team nog twee inschrijvingen in de LMP3.

Met de terugtrekking is het LMP2-veld in Monza gereduceerd tot 18 wagens, waaronder de Oreca van Racing Team Nederland dat normaal uitkomt in het FIA World Endurance Championship. De geel-zwarte auto wordt dit weekend bestuurd door Giedo van der Garde en Frits van Eerd.