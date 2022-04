Viscaal bij endurancedebuut meteen naar podium: "Geweldige ervaring"

Nadat Bent Viscaal voor 2022 naast een zitje in de Formule 2 had gegrepen, verzette de Twentse coureur zijn bakens naar het endurancewerk. Het 22-jarige talent ging in zee met Algarve Pro Racing en wel om samen met Sophia Flörsch de European Le Mans Series te betwisten. Dat kampioenschap trapte op eerste paasdag af met een vier uursrace op het circuit van Paul Ricard. Viscaal sprak voor aanvang van het seizoen de hoop uit om een podiumnotering te kunnen scoren en het bleek bij de eerste poging meteen bingo.

Voor de start in Le Castellet zag het daar niet naar uit. Na hoopgevende trainingen viel de tiende startplek ietwat tegen, al bleek er zondag geen man overboord. Flörsch sneed in de openingsfase als een warm mes door de boter en Viscaal leek in het laatste uur zelfs op weg naar de winst met snelle rondetijden. De brandstoftactiek en een late splash-and-dash-stop maakten dat Prema een maatje te groot was, al wist Viscaal daarachter - en voor landgenoot Job van Uitert - nog altijd naar het podium te rijden. Het stemt de rijder uit Albergen meer dan tevreden.

"Ik ben heel erg blij met onze podiumfinish. Eerlijk gezegd had ik geen idee waar ik rondreed. Ik had geen radiocommunicatie gedurende de race, dus ik moest het doen met de pitsignalen. Bij de woorden 'box' en 'fuel' wist ik gelukkig wat de opdracht inhield", lacht Viscaal. "Onze racesnelheid was bijzonder goed, daar ben ik erg tevreden mee. Natuurlijk maakt één zwaluw nog geen zomer, maar het is veelbelovend voor de rest van dit ELMS-seizoen. Het weekend was een geweldige ervaring en ik ben blij om dit met Algarve Pro Racing te mogen meemaken. Ik ben blij met het team en volgens mij is het team ook blij met mij", vervolgt hij met gevoel voor understatement.

"Sophia heeft ook fantastisch gereden", prijst Viscaal zijn teamgenote. "Haar start was erg sterk. Dat zij in de eerste ronden gelijk vier concurrenten inhaalde, heeft ons zeker een slok op een borrel gescheeld. Deze prachtige tweede plaats smaakt naar meer. Ik kan niet wachten om weer achter het stuur te kruipen, we gaan er vol tegenaan op Imola." Op die Italiaanse omloop wordt de tweede van in totaal zes wedstrijden verreden. De 4 uur van Imola staat 15 mei op het programma.