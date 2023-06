Zandvoort werkt aan nieuwe deal met DTM: "Vorig contract duurde 18 jaar, wie weet..."

Het DTM-weekend op Zandvoort kenmerkte de terugkeer van de Deutsche Tourenwagen Masters op het duinencircuit. De klasse was in 2018 voor het laatst in de kustplaats te spotten, toen nog in een heel andere vorm. Destijds waren het namelijk nog de drie Duitse merken Audi, BMW en Mercedes die het tegen elkaar opnamen in de bekende Class 1 Touring Cars. Nu zijn het de GT3-auto's die met flink wat gebrul over het 4,3 kilometer lange circuit scheuren. Op de achtergrond zijn er ook genoeg zaken veranderd, aangezien ITR de rechten heeft overhandigd aan de ADAC. Het was dus weer even wennen voor beide partijen, een goed moment om dus terug te blikken op het zonnige raceweekend in Zandvoort.

"Het is tot nu toe helemaal naar wens verlopen", zegt Erik Weijers, Chief Sporting Officer van Zandvoort, in gesprek met Motorsport.com. "Het is natuurlijk toch weer heel even omschakelen. De organisatie van de ADAC heeft de DTM-rechten overgenomen van de winter. Met die ADAC-organisatie werken we al een flink aantal jaren. We hebben in het verleden hier ook achttien jaar de DTM georganiseerd met ITR, de vorige rechtenhouder. Nu is het toch weer even anders: wat is hetzelfde, wat is er anders? Maar ik moet zeggen dat als ik kijk naar hoe het erbij heeft gestaan dit weekend, hoe het allemaal verlopen is, dan is het allemaal super verlopen. Ik ben ook heel trots op alle mensen in de organisatie, de marshals, de mensen op race control, de vrijwilligers die erbij betrokken zijn. Onder deze hele warme omstandigheden is gewoon zoveel werk verricht. Zij hebben het echt super gedaan."

Dat de DTM naar Zandvoort zou komen, werd pas relatief laat bekend. Daar was volgens Weijers een goede reden voor. "We hadden al een contract met ADAC, een doorlopend contract voor de organisatie van de ADAC GT Masters eigenlijk", legt hij uit. "Dus toen zij de merknaam DTM overnamen en de DTM gingen organiseren, kwam er vorig jaar, begin december, een telefoontje vanuit München: 'Luister, wij willen komend jaar met de DTM naar Zandvoort komen.' Nou ja, het contract was er al. Alleen in plaats van de ADAC GT Masters als hoofdserie werd het de DTM. Dat konden wij alleen maar toejuichen natuurlijk, want de DTM blijft een fantastische naam en een fantastisch platform."

Na dit weekend zullen Circuit Zandvoort en ADAC niet stilzitten. Weijers geeft namelijk aan dat het contract dit jaar afloopt, maar als het aan hem ligt keert de DTM voor vele jaren terug op het duinencircuit. "We zijn op dit moment bezig met een nieuwe overeenkomst met elkaar", onthult Weijers. "Ons huidige contract loopt dit jaar af, maar we hebben al wederzijdse intenties uitgesproken om verder te gaan. Het raamwerk staat ook, dus het is een kwestie van een paar dingen aanpassen, een paar punten en komma's waar we het over moeten hebben. Zeker ook na de ervaring van dit weekend. Dan weet ik zeker dat we binnen afzienbare tijd gewoon een contract aangaan voor de komende jaren. Hoe lang dat gaat lopen, weet ik niet. Ons vorige contract heeft achttien jaar geduurd, dus wie weet...", lacht Weijers.

Clash met TT Assen helpt niet

Na de tweede race van de DTM werd medegedeeld dat Circuit Zandvoort dit weekend 24.000 toeschouwers mocht verwelkomen. Het was gezellig druk in de paddock, waar veel fans konden rondsnuffelen en een mooi kijkje achter de schermen konden krijgen. Toch was op de hoofdtribune en de tribune bij de Hans Ernstchicane te zien dat het niet helemaal vol was. Daarnaast pronk er ook geen extra tribune naast de hoofdtribune, zoals enkele jaren geleden nog wel het geval was. Weijers vindt het toeschouwersaantal echter niet tegenvallen. "Ik denk dat dat gewoon heel goed is, mede ook gezien de overname van de DTM door de ADAC, dat die hele organisatie zich daar moest inrichten. Dat is echt een enorme klus voor ze geweest. Dat merkten wij in de voorbereiding af en toe, omdat het soms langer duurde voordat er informatie loskwam. Dan vallen deze bezoekersaantallen helemaal niet tegen, ook niet gezien de weersomstandigheden. En dan weet ik zeker dat het de komende jaren alleen maar gaat groeien."

Het was dit weekend flink vertoeven voor de Nederlandse auto- en motorsportfan. Want waar in Zandvoort de DTM weer terugkeerde, was het TT Circuit Assen het toneel van de MotoGP-races, die elk jaar op volle tribunes kan rekenen - ook dit jaar met ruim 100.000 toeschouwers op de zondag. Dat betekende echter ook dat die fan een keuze moest maken tussen die twee evenementen. "Dat zal zeker nog wel wat fans gekost hebben, maar het is natuurlijk heel moeilijk om zo'n kalender samen te stellen", zegt Weijers over de clash met Assen. "Je moet met veel factoren rekening houden. Ik weet dat DTM vanwege de tv-rechten niet in Grand Prix-weekenden kan rijden en ze zaten al met de late seizoenstart. Pas in de derde week van mei was de eerste race in Oschersleben. Wij zijn als Circuit Zandvoort vanaf half juli gesloten voor de opbouw van de Dutch Grand Prix en zijn pas vanaf september weer geopend. Dan is het natuurlijk heel moeilijk om nog een datum te vinden die ook niet clasht met andere internationale GT-series, zoals de GT World Challenge of 24 uur van de Nürburgring. Uiteindelijk heb je één datum die je kunt plannen, die moet het dan worden. Als het samenvalt met zo'n TT in Assen is dat heel vervelend, maar het is niet anders." Weijers ziet het dubbelfeest echter ook als een 'geweldig weekend voor de sport in Nederland'.

Voor de Nederlandse fan was er in de DTM ook één coureur toe te juichen: Thierry Vermeulen. De Emil Frey Racing-coureur, die onder de vlag van Verstappen.com Racing rijdt, had echter geen geweldig weekend in Zandvoort met twee uitvalbeurten. Het is dus nog even wachten op succesverhalen als Christijan Albers, de runner-up in 2003, en Robin Frijns, de nummer drie van het seizoen 2020, maar volgens Weijers zou Vermeulen daar wel eens in kunnen slagen. "Absoluut. Thierry is ook pas net begonnen, dus ik denk dat hij zich ook nog goed kan ontwikkelen. Er zijn natuurlijk ook nog heel veel andere Nederlanders die op heel hoog niveau in de GT-racerij actief zijn en helemaal niet zouden misstaan in het kampioenschap en voorin kunnen meestrijden", besluit de Chief Sporting Officer van Zandvoort.