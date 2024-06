Circuit Zandvoort haalde de Formule 1 na een onderbreking van 35 jaar weer terug naar Nederland. Sindsdien is het circuit voorzien van een flinke opknapbeurt en is onder meer de DTM teruggekeerd naar de duinen. Naast deze twee kampioenschappen vindt dit jaar ook nog de Historic Grand Prix plaats, waardoor het circuit dit jaar drie grote evenementen telt. In gesprek met Motorsport.com laat Chief Sporting Officer Erik Weijers weten dat er ambities zijn om andere kampioenschappen binnen te halen, al is dat nog niet zo makkelijk.

"Ambities zijn er zeker, maar onze beperking zit natuurlijk in het aantal geluidsweekenden dat we hebben", legt Weijers uit. "En dat zijn er maar vier per jaar. Dus ja we hebben zeker wel ambities richting andere kampioenschappen. Maar met Formule 1, Historic Grand Prix en DTM hebben we al drie van de vier weekenden gevuld. En blijft er nog maar één weekend over. Nou hebben we ook een hele goede relatie met de GT World Challenge, die er dit jaar dan niet zijn, maar waarmee we voor volgend jaar alweer goede gesprekken voeren. Dus ja, dan blijft er niet zo heel veel ruimte over."

Vorig jaar telde de kalender nog vier van die evenementen, want toen kwam in oktober ook nog de GT World Challenge op bezoek. Dat het dit jaar niet is gebeurd, betekent volgens Weijers echter nog niet dat dat kampioenschap niet meer zal terugkeren. "Zij rijden dit jaar niet op Zandvoort en dat komt omdat ze dit jaar een race in Jeddah aan de kalender hebben toegevoegd. En die was aan het einde van het jaar gepland. Wij stonden ook voor het einde van het jaar op de kalender. Op een gegeven moment moesten ze een keuze maken en toen hebben ze voor Jeddah gekozen. Maar voor volgend jaar zijn we weer goed met elkaar in gesprek", aldus Weijers.

Wanneer er dan even geen races zijn, kan Zandvoort sinds kort wel gebruikmaken van het nieuwe deel van de pitstraat, dat verlengd is om aan de eisen van de FIA en Formule 1 te voldoen. "Daar zijn we heel blij mee. Het ziet er ook mooi uit, het heeft een hele mooie uitstraling. De reden is natuurlijk voor de Formule 1, dat er meer ruimte in de pitstraat moest komen. Dus die ruimte dus beneden wordt ook tijdens de Formule 1 als pitbox gebruikt. Dus de glaspuien die er nu zitten, worden er dan uit gehaald. Het is wel een multifunctionele ruimte voor het circuit, die we voor tal van dingen kunnen gaan gebruiken. Zo met de Historic Grand Prix is het bijvoorbeeld een tentoonstellingsruimte. En allerlei andere activiteiten staan er gepland, het hele jaar door. Dat maakt het wel uniek. En geeft het een mooie toevoeging aan de kwaliteit die we hier hebben."