Waarom sommige DTM-teams gokken en anderen hun auto's verzekeren

Zelden heeft een DTM-seizoen zoveel brokstukken opgeleverd als jaargang 2022. In het tweede jaar onder de GT3-reglementen waren er geregeld grote incidenten - waaronder tijdens de seizoensfinale in Hockenheim - en dat heeft diverse teams een flinke kostenpost bezorgd. Voor GruppeM waren de kosten zelfs zo hoog, dat het team heeft besloten om de DTM vaarwel te zeggen. Andere teams proberen de kosten door opgelopen schade juist te beperken door zich te verzekeren. Op het moment dat een van de auto's van het team dan betrokken raakt bij een zware crash, blijven de kosten nog enigszins binnen de perken.

Teambaas Torsten Schubert van BMW Schubert legt in gesprek met onze Duitse collega's van Motorsport-Total uit dat zijn team een verzekering heeft afgesloten. "Maar wel pas vanaf een waarde van 40.000 euro. Het is het alleen waard bij grotere bedragen", zegt hij daarover. Andere teams kiezen er echter voor om geen verzekering af te sluiten en dus het risico te lopen op een grote kostenpost bij schade. Dat heeft grotendeels ook te maken met de hoge kosten van het verzekeren van een raceauto, zeker in een klasse als DTM waar regelmatig schade wordt gereden. Teams die zich wel verzekeren, doen dat vaak bij bedrijven die gespecialiseerd zijn in autosport - waaronder Pogona Insurance, het bedrijf van IMSA-coureur Renger van der Zande.

Hoe gaat dat in zijn werk? "Het verzekerde bedrag ligt meestal tussen de 150.000 en 200.000 euro met een eigen risico van 25.000 tot 30.000 euro", verklaart Thomas Jäger, hoofd DTM bij Mercedes-AMG, in gesprek met Motorsport-Total. Dat betekent dat een groot deel van de schade bij een grote crash verzekerd is, maar een volledig afgeschreven auto is dat vaak niet. Jäger weet dat sommige teams zich niet verzekeren tegen schade vanwege de hoge premies die ze daarvoor moeten afdragen. Zij hopen dat de coureurs de schade beperkt weten te houden. "Er zijn teams die zich niet verzekeren. Zij zeggen dat de premies te duur zijn en dat het zich over een heel jaar gezien vereffent. Het blijft uiteindelijk een risico-afweging."

Minder kans op schade door ingrepen ADAC?

Voor 2023 ziet de situatie er echter iets rooskleuriger uit, mede doordat DTM is overgenomen door ADAC. Onder voormalig eigenaar ITR zou de kalender dit jaar niet één, maar drie circuits bevatten waar vaak schade wordt gereden. Dat geldt voor de Norisring, maar ook voor het Portugese Vila Real en de Oostenrijkse Salzburgring. De twee laatstgenoemde circuits staan onder ADAC echter niet op de kalender, wat de kans op grote schade weer iets verkleint. Dat geldt ook voor de manier van herstarten na een safety car-fase. Onder de ITR werden herstarts in NASCAR-stijl gedaan door de auto's in twee rijen te laten rijden, maar in 2023 keert men terug naar de gebruikelijke herstarts na een neutralisatie.