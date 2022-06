Voormalig F1-coureur Glock keert met wildcard terug in DTM

Het derde treffen van het DTM-kampioenschap is op 18 en 19 juni en telt zoals gebruikelijk weer twee manches. Glock reed vanaf 2013, gelijk na het beëindigen van zijn Formule 1-loopbaan, in de raceklasse en scoorde vijf overwinningen en vijftien podiumplaatsen. Een vijfde plaats was zijn hoogste eindrangschikking in het kampioenschap. Glock maakte jarenlang deel uit van de DTM-fabriekscampagne van BMW. Ook vorig jaar was hij actief met BMW. Hij had bij Rowe Racing wederom de beschikking over fabrieksmateriaal: de BMW M6 GT3. Maar de resultaten vielen tegen en het team stopte er aan het einde van het seizoen mee.

De inmiddels 40-jarige Glock bleef desalniettemin op de loonlijst van BMW staan. De fabrikant uit Beieren lijkt het nu een goed idee om de ervaren piloot in te gaan zetten in Imola, bij een gastoptreden van het Ceccato Team uit de Italiaanse GT-series. Glock reed tussen 2004 en 2012 in de Formule 1 en kwam uit voor Jordan, Toyota, Virgin en Marussia. Met Toyota stond hij driemaal op het podium.

'Andere banden en pitstops zijn uitdaging'

"Racen in de DTM met Roberto Ravaglia en zijn team is een prachtig verhaal", aldus Glock. "De nieuwe M4 past ook goed bij me. Wel heeft de DTM met Michelin een andere bandenfabrikant als in het Italiaanse kampioenschap. Omdat het aantal banden dat je mag gebruiken gelimiteerd is, zal onze voorbereiding niet makkelijk zijn. De pitstops worden ook een nieuwe ervaring voor het team. Alles bij elkaar wordt het een behoorlijke uitdaging, maar een topverhaal is het zeker. Ik heb er veel zin in!"

"Om na zoveel jaar terug te zijn in de DTM is geweldig", laat Ravaglia weten. De DTM-kampioen van 1989 (ook met BMW) bewaart goede herinneringen aan de klasse. "Nu heb ik het geluk dat ik als teammanager weer mee mag doen op een legendarisch circuit, in het 50e jaar van de BMW M. Ik weet dat we een competitieve auto hebben en Timo zeer gemotiveerd is." De BMW M, in handen van Sheldon van der Linde, won afgelopen maand de beide DTM-races op de Lausitzring, hetgeen Ravaglia en Glock zonder twijfel vertrouwen geeft.