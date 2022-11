Vosse: Team WRT slaat DTM in 2023 door drukte over

Voor komend seizoen stapt het Belgische Team WRT over van Audi naar BMW. Dit om vanaf 2024 met een LMDh van BMW in actie te komen in het FIA World Endurance Championship. Daarnaast zal WRT ook met het nieuwe merk in actie blijven komen in de GT-klassen. De afgelopen tijd gingen er geruchten dat het team Walkenhorst Motorsport zou gaan vervangen in de DTM. Walkenhorst stapt volgend jaar in de ADAC GT Masters, en heeft nog geen plannen in de DTM bekendgemaakt. De geruchten werden verder gevoed toen WRT-teambaas Vincent Vosse aanwezig was bij de DTM-finale op Hockenheim, waar BMW-coureur Sheldon van der Linde kampioen werd.

Vosse heeft echter korte metten gemaakt met de geruchten, omdat WRT niet de capaciteit heeft om naast GT-races en een LMP2-programma in het WEC, ook nog in de DTM uit te komen. “Ik kan bevestigen dat we nu niet in de DTM stappen”, vertelde Vosse aan Motorsport-Total.com, een zustersite van Motorsport.com. “We hebben er niet eens over gepraat. We hebben al genoeg werk op alle vlakken. Om dan de DTM er nog bij te doen [is teveel]. Mijn GT-team werkt aan de GT World Challenge en Intercontinental GT Challenge. Mijn [voormalig] DTM-team is mijn LMP2-team geworden. Ik heb niet de flexibiliteit om te zeggen: laten we gewoon DTM doen met twee wagens. Zo werkt het niet. Er is meer nodig om de beslissing te maken om in de DTM te stappen. Ik zou het erg mooi vinden. Ik houd van de competitie, maar ik heb geen team om het te doen.” In 2019 en 2020 deed WRT mee aan de DTM als klantenteam van Audi.

Merkwissel niet onderschat

Voor het GT3-programma heeft WRT zes BMW M4-wagens gekocht. Daarnaast begint het team volgend jaar met het testen van de BMW M Hybrid V8-LMDh, om vanaf 2024 mee uit te komen in het WEC en bij de 24 uur van Le Mans. Volgens Vosse maakt wisselen van materiaal alles nog complexer, en maakt dat de stap naar de DTM helemaal onmogelijk. “Het heeft echt invloed op alle programma’s. We onderschatten het feit dat we van merk wisselen niet. We kennen Audi erg goed en BMW is een nieuwe uitdaging voor ons.”

Vorige maand was Vosse dus te gast bij de DTM-finale op Hockenheim. Hij werd daar samen gezien met andere belangrijke mensen van BMW. Toch zegt de Belg dat hij puur als toeschouwer aanwezig was en er kwam om andere mensen te ontmoeten. “Ik had een ontmoeting met Gerhard [Berger]. Nee, dat is een grapje. Hij was er niet [vanwege een coronabesmetting]. De hoofdredenen waren dat er een mooi gevecht voor de titel gaande was en ik wilde een paar mensen zien. Soms is het dan de makkelijkste manier om naar het circuit te gaan, omdat je dan op een dag iedereen kan zien die je wil ontmoeten. Ik had ook de kans om bij de winnende partij te zijn. Aan de ene kant met Sheldon [van der Linde], en aan de andere kant met René [Rast]. We hebben nog steeds een goede relatie. En het was maar vierhonderd kilometer [vanaf onze basis].