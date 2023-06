VIDEO: Samenvatting van race 2 DTM op Zandvoort De tweede race van de DTM op Zandvoort leverde opnieuw felle gevechten op, maar opnieuw was het de polesitter die er met de zege vandoor ging. Ricardo Feller tekende in deze race voor de eerste zege van Audi voor dit seizoen terwijl thuisheld Thierry Vermeulen vanaf P24 vooral hoopte de race uit te rijden na zijn uitvalbeurt in race 1, maar daar slaagde hij door problemen weer niet in. Bekijk hieronder de uitgebreide samenvatting van race 2.