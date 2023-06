VIDEO: Hoogtepunten van race 1 van de DTM op Zandvoort

Feller wijst rode vlag in kwalificatie aan als sleutel tot succes in race 2 DTM Zandvoort

DTM Zandvoort

Feller wijst rode vlag in kwalificatie aan als sleutel tot succes in race 2 DTM Zandvoort Feller wijst rode vlag in kwalificatie aan als sleutel tot succes in race 2 DTM Zandvoort