Highlights: Nieuw GT3-tijdperk DTM van start op Monza

De allereerste race van het nieuwe DTM-seizoen leek een prooi te gaan worden voor Mercedes, maar de Duitse formatie had niet gerekend op Red Bull-junior Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander haalde in zijn allereerste DTM-race het maximale uit zijn strategie, knokte zich in de eerste chicane langs zijn voornaamste concurrent en legde daarmee in zijn Ferrari de basis voor zijn allereerste overwinning.

Ook Alexander Albon - de reserverijder van het F1-team van Red Bull - kende een sterk DTM-debuut. De Thai reed een puike inhaalrace, die net niet werd beloond met een podiumfinish.

Highlights Race 1

De tweede race op zondag werd een prooi voor Audi. De jarige Kelvin van der Linde trakteerde zichzelf op het grootste verjaardagscadeau door vanaf pole-position geen enkele fout te maken en zo overtuigend naar de zege te rijden. Achter de Zuid-Afrikaan werd er nog fel gevochten om de overige podiumplekken, waarbij Lawson deze keer een stuk ongelukkiger uit de strijd kwam.

Highlights Race 2

Door het uitstellen van het raceweekend op de Norisring gaat het DTM-seizoen pas over een ruime maand verder op de Lausitzring. Van der Linde zal er na zijn overwinning op zondag als klassementsleider arriveren.