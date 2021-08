VIDEO: Alex Albon boekt eerste zege in DTM

Het DTM-circus was afgelopen weekend te gast op de legendarische Nürburgring. Met name de tweede race van het weekend was spectaculair, al had polesitter Alex Albon de touwtjes stevig in handen. In zijn Ferrari domineerde hij van start tot finish, ondanks enkele herstarts na chaos achter hem. De Red Bull-protegé klom door zijn eerste zege in de Duitse klasse op naar de vierde plaats in het algemeen klassement.

In de eerste race kon Albon weinig potten breken. De Britse Thai werd in de rondte getikt door Arjun Maini en moest later opgeven met een technisch defect. De winst ging op zaterdag naar Kelvin van der Linde, die daarmee alweer zijn derde zege van het seizoen behaalde. Gastrijder Luca Stolz maakte indruk met de tweede plaats, ten koste van Philip Ellis.

De volgende DTM-ronde vindt plaats in het weekend van 3 tot 5 september op de Oostenrijkse Red Bull Ring.