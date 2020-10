DTM Zolder: Glock pakt pole-position, Frijns achter Müller op P8

De openingsrace van het eerste DTM-weekend op Zolder was op dominante wijze een prooi gewonnen voor Rast, die eerder op zaterdag ook al de pole-position pakte. Dat deed de Duitser van Audi op een vochtige en licht opdrogende baan, omstandigheden die ook op zondagochtend weer te zien waren op het Belgische circuit. Op papier dus prima omstandigheden voor Rast, Glock en Frijns, die zaterdag de top-drie vormden in de kwalificatie en op basis van de omstandigheden ook als favorieten voor de pole op zondag gezien konden worden.

Glock maakte die verwachtingen het beste waar. Nadat hij in de eerste run de tweede tijd had genoteerd achter Rast, nam hij het heft in handen tijdens de tweede run. De voormalig Formule 1-coureur reed 1.28.983 en pakte daarmee zijn eerste pole-position van het seizoen. Merkgenoot Van der Linde maakte het feestje voor BMW compleet door de tweede tijd te rijden. De Zuid-Afrikaan gaf in zijn laatste poging slechts 0,023 seconden toe op Glock. De top-drie werd gecompleteerd door Rast, die daarmee wel weer een puntje inloopt op titelrivalen Nico Müller en Frijns.

De nummers één en twee uit het kampioenschap konden geen potten breken in de tweede kwalificatie op Zolder. Müller nam in de slotseconden van de sessie de zevende positie over van Frijns, die later vanmiddag vanaf de achtste positie moet beginnen aan een inhaalrace. De Nederlander zag dat zijn snelste tijd in de eerste run werd afgenomen vanwege track limits, waarna hij zich in de tweede run niet meer wist te verbeteren. Naast de top-drie moet het duo van Audi ook Ferdinand Habsburg, Jamie Green en Mike Rockenfeller voor zich dulden. Achter Frijns wordt de top-tien op de startopstelling gecompleteerd door Jonathan Aberdein en Marco Wittmann.

De tweede race van het eerste weekend van de DTM op Zolder begint vanmiddag om 13.30 uur.

Uitslag DTM Zolder - Kwalificatie 2