DTM Zolder: Rast pakt pole op natte baan, Frijns derde

De vrije trainingen op vrijdag werden nog verreden op een droog wegdek in België en beide sessies draaiden uit op een Audi-feestje. In de tweede vrije training, waarin Frijns de snelste tijd noteerde, bezette het merk uit Ingolstadt zeven van de eerste acht posities. Alleen BMW-rijder Timo Glock wist zich op de zesde positie tussen de Audi’s te nestelen. De eerste kwalificatie op zaterdagochtend werd echter in andere omstandigheden verreden, want de baan was nat. Dat hield in dat de rondetijden langzamer werden ten opzichte van vrijdag, maar ook dat de BMW’s er beter voor kwamen te staan.

Gedurende de kwalificatie werd het tempo verder en verder opgevoerd en uiteindelijk reed de laatste man op de baan de snelste tijd in de kwalificatie: dat was René Rast. De tweevoudig DTM-kampioen noteerde in zijn laatste poging 1.28.987, waarmee hij ruim drie tienden van een seconde sneller was dan zijn naaste belager Glock. De stewards stelden na de sessie kort nog een onderzoek in naar vermeend overschrijden van de track limits in de pole-ronde van Rast, maar uiteindelijk werd besloten geen actie te ondernemen.

De derde positie op de grid wordt later vandaag bezet door Frijns. Nadat de Nederlander in beide vrije trainingen de snelste was, moest hij op zaterdagochtend dus Rast en Glock voor zich dulden. Frijns gaf bijna een halve seconde toe op de polesitter, maar kwalificeerde zich wel vier plaatsen voor kampioenschapsrivaal Nico Müller. De Zwitser kwam niet verder dan de zevende tijd op ruim een seconde van Rast. Tussen hem en Frijns staan de BMW van Marco Wittmann, de Audi van Mike Rockenfeller en de BMW van Sheldon van der Linde. De top-tien wordt afgerond door Harrison Newey, Lucas Auer en Loic Duval.

De eerste race van de DTM op Zolder begint zaterdagmiddag om 13.30 uur.