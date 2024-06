Tweevoudig WRC-kampioen Rovanperä maakt circuitdebuut op Zandvoort

Het was oorspronkelijk al de bedoeling dat de 23-jarige Kalle Rovanperä, die in 2022 en 2023 de titels in het World Rally Championship opeiste, eerder dit jaar zijn circuitdebuut zou maken. De Fin neemt deel aan de Porsche Carrera Cup Benelux, dat in het weekend van de 6 uur van Spa-Francorchamps zijn eerste weekend van het seizoen afwerkte. Rovanperä keerde toen echter terug in de rally voor een gastoptreden tijdens de Rally van Portugal. Dit weekend staat er echter geen rally in de weg van zijn circuitdebuut en die zal dus plaatsvinden op Circuit Zandvoort, waar hij de Toyota GR Yaris Rally1 inwisselt voor de Porsche 911 GT3 Cup.

Rovanperä komt in de Porsche Carrera Cup Benelux uit voor het Red Ant-team van de voormalige Belgische autocoureur Marc Goosens. Hij maakte zich maandag tijdens een test in Zandvoort vertrouwd met het circuit en de Porsche 911 GT3 Cup, waar hij niet zo bekend mee is. Als Red Bull-coureur zal Rovanperä duidelijk te spotten zijn in zijn zwart-rood-witte auto, want het logo van de energiedrankjesfabrikant prijkt vol op de zijkanten. Het is de bedoeling dat Zandvoort niet zijn enige race in het kampioenschap is: hij wil in ieder geval vier van de zes evenementen bijwonen om een indruk te krijgen van de GT-racerij.

De Porsche 911 GT3 Cup van Kalle Rovanperä.

Een aantal maanden geleden testte Rovanperä voor het eerst met de Porsche op Zolder. De grootste uitdaging voor hem was het benaderen van de limiet op de remmen. Dit komt omdat rijhulpmiddelen zoals ABS en tractiecontrole niet worden gebruikt in dit kampioenschap, waar dat wel het geval is in het WRC. Dat het een uitdaging was, bleek uit zijn opmerkingen in een vlog. "De voorkant is vrij licht", zei Rovanperä. “Het kan snel gebeuren dat het binnenste wiel stopt als je tegelijkertijd stuurt en remt. Dat is waar ik het meeste moest leren. Hoe je moet remmen - en hoe je voorzichtig genoeg moet remmen." Wat voor hem ook wennen wordt, is het feit dat hij de baan tegelijk moet delen met andere coureurs.

De Porsche Carrera Cup Benelux vormt een van de voorprogramma's van het DTM-weekend in Zandvoort. Ook de Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA), Porsche Carrera Cup Deutschland en de ADAC GT Masters zijn van de partij.