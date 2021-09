Tweede gastoptreden van DTM-seizoen voor Haupt in Hockenheim

De DTM werkt dit weekend in Hockenheim de voorlaatste ronde van het seizoen 2021 af. Normaal gesproken zou Team HRT daar twee auto’s inzetten voor vaste rijders Maximilian Götz en Vincent Abril, die het hele seizoen al voor de renstal in actie komen. Op de Hockenheimring krijgen zij echter voor de tweede keer dit seizoen gezelschap van teambaas Hubert Haupt. Eerder dit seizoen stond de 52-jarige vastgoedondernemer al aan de start op de Nürburgring, nu komt daar dus een gastoptreden op Hockenheim bij.

“Ik had veel plezier bij mijn eerste gastdeelname op de Nürburgring, maar in de tweede race had ik pech dat ik de finish niet bereikte”, zei Haupt, die in een Mercedes-AMG GT3 met sponsoring van Playboy gaat rijden. “Daarom wilde ik de kans grijpen en mezelf de kans geven om opnieuw mee te doen. Hockenheim is hoe dan ook een van mijn favoriete circuits. Daar werd ik me vorige week tijdens onze tests hier weer aan herinnerd.”

Haupt kan als gastrijder geen punten scoren in Hockenheim. Dat is voor vaste rijder Götz wel het devies, want met nog vier races te rijden bivakkeert de Duitser op de vierde plek in de titelstrijd. Zijn achterstand op kampioenschapsleider Liam Lawson bedraagt slechts twintig punten, terwijl er nog maximaal 112 punten te scoren zijn.

De DTM verwelkomt in Hockenheim naast Haupt nog een gastrijder. Als afscheidscadeau van het Formule E-team van Abt mag Lucas di Grassi zijn DTM-debuut maken in Baden-Württemberg. Voor Abt betekent dit de inzet van een vierde Audi R8 LMS, want ook Kelvin van der Linde, Mike Rockenfeller en Sophia Flörsch komen voor het team uit.